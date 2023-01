Delegado federal analiza si se va con “melón o con sandía”

El que “se encuentra deshojando la margarita” en Coahuila, nos cuentan, es el delegado federal de Bienestar, Reyes Flores Hurtado (Morena), pues tiene poco tiempo para tomar un camino: o seguir al frente del cargo federal o pasar al Senado, pues es suplente de Armando Guadiana Tijerina (Morena), quien está a nada de pedir licencia para alistar su candidatura a gobernador. Nos indican que, en lo que hacen los amarres, don Reyes es visto con recelo en la cúpula nacional de su partido, pues hace unos días culpó “a los órganos internos de Morena” de la división del partido en ese estado y que “cada quien debe asumir su responsabilidad”, por lo que varios se preguntan si esto influirá en su futuro político. ¡Qué tal!

Ayuntamiento familiar

Aunque varios se quedaron con la ceja levantada en Sinaloa, nos platican que en el municipio de Mocorito hay un “sospechoso nepotismo”, pues recientemente fue nombrado como tesorero Víctor Manuel Parra Melesio, hermano del síndico procurador Enrique Parra: uno es el encargado del erario y el otro vigila los gastos. A pesar de esto, nos detallan que la alcaldesa María Elizalde Ruelas (Partido Sinaloense) se hizo de la vista gorda y defendió el nombramiento, pues a decir de sus detractores, no tiene calidad moral, ya que su esposo Guillermo Galindo Castro (PS) es el anterior alcalde, o lo que es lo mismo: ¡qué bonita familia!, ¡qué bonita familia!

Y sigue polémica por terreno

Donde sigue la mata dando, nos comentan, es en Jalisco, pues ahora el exalcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah (PAN), salió a contradecir al gobernador Enrique Alfaro Ramírez (MC) respecto a la propiedad del terreno que presuntamente despojaron los tres estudiantes de la UdeG, encarcelados por exigir la creación de un parque en la barranca de Huentitán. Nos explican que, mientras don Enrique insiste en que el predio ya es de los desarrolladores inmobiliarios, don Alfonso aseguró que las escrituras deberían estar a resguardo de un fideicomiso creado por el ayuntamiento y que la empresa no tiene derecho al usufructo del terreno hasta en tanto no cumpla con las obras acordadas como contraprestación, lo que no ha sucedido y, como dice Don Teofilito, ¡ni ocurrirá!