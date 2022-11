Dejan a PRI y PAN sin palabras

Quienes se sienten ignorados en Baja California Sur, nos cuentan, son los militantes del PRI y PAN por el silencio de sus dirigentes locales, Fabrizio del Castillo Miranda (PRI), y la senadora Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN). Nos explican que el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) “tiró la casa por la ventana” el fin de semana para recibir al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena), y dejarle en claro que será su “gallo” para 2024, por lo que varios acusaron “un descarado” acto anticipado de campaña. Sin embargo, nos dicen que ni don Fabrizio ni doña Guadalupe fueron para levantar alguna denuncia y ni siquiera una pequeña crítica, lo que molestó a decenas de militantes. Será que “¿calladitos se ven más bonitos?”.

Creel, con agenda multipartidista

Desde Nuevo León nos platican que más de uno se quedó con la ceja levantada por la ecléctica agenda del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), en “la tierra del cabrito”. Nos relatan que don Santiago anduvo repartiendo volantes “por la defensa del INE” con militantes panistas y se reunió por separado con el gobernador Samuel García (MC) y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, pero el encuentro que más causó el morbo fue el que sostuvo con el líder nacional del PT, Alberto Anaya, y su esposa Guadalupe Rodríguez (aliados de la 4T), pues hasta fue “invitado de honor” al visitar el CENDI Felipe Ángeles, proyecto que encabeza doña Guadalupe.

La semana de ocho meses

El que anda “como abonero en quincena” en Guanajuato, nos comparten, es el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez. Nos relatan que don Daniel se queja amargamente de que, a pesar de la cercanía del cierre del año fiscal, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto (Morena), no ha cumplido su compromiso de pagar 52 millones de pesos a la Secretaría de Salud estatal por la subrogación de salud materna que se ha otorgado en los últimos cuatro años a sus derechohabientes, y recuerda que, en marzo pasado, don Zoé se comprometió a que en una semana quedaría liquidado el adeudo, pero así pasaron 8 meses y “nanai”, y a pesar de que le ha mandado dos oficios para requerirle el pago, sólo “lo deja en visto”. ¡Ouch!

Se le acaban los aliados al PRI

Nos comentan que, en Yucatán, el PRI busca “echarle toda la carne al asador” para 2024 con una coalición, pero el tema no es tan fácil. Nos detallan que MC “pintó su raya” y anunció que no se va “ni con melón ni con sandía”; quienes levantaron la mano fueron Nueva Alianza y el PRD, pero no aportan tantos votos, y aunque la dirigencia priista le hace “guiño” a Morena, no ha habido buena respuesta, por lo que el escenario tricolor pinta bastante descolorido. ¡Qué tal!