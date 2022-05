Debanhi Escobar. Localizan credencial en una jardinera de Monterrey

Nuevo León.- La mañana de este jueves fue localizada en una jardinera del centro de la ciudad, una credencial de los servicios médicos del SNTE, a nombre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, la joven desaparecida el 9 de abril que fue localizada sin vida trece días después en una cisterna del motel Nueva Castilla, orilla de la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

El sitio donde fue hallada la credencial se localiza cerca de un departamento de los Condominios Constitución donde el pasado 19 de abril se realizó una diligencia de cateo, relacionada con la desaparición de la joven estudiante de leyes de 18 años de edad, para buscar posibles pistas que condujeran a su localización.

El reporte del hallazgo lo realizó la Policía de Monterrey, que dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado, al tiempo que agentes ministeriales y peritos acudieron al sitio minutos después, para la correspondiente diligencia de recepción del hallazgo, y llevar a cabo las indagatorias, para esclarecer cómo fue que el documento de identificación estaba en ese sitio, y posibles vinculaciones para avanzar en las investigaciones del caso Debanhi.

También lee: Alertan sobre peligroso link sobre el caso Debanhi

Ya habían realizado un cateo en el condiminio lateral donde encontraron la credencial

Personal que observó la credencial, comentó que se observaba bastante bien conservada, sin huellas de suciedad por polvo que hubiera tenido en caso de estar expuesta a la intemperie, pues recientemente se han registrado algunas lluvias en la ciudad.

Cabe mencionar que el pasado 19 de abril se realizó un operativo de cateo en el condominio lateral número 18, planta baja, Unidad Habitacional Condominios Constitución, que se localiza entre las avenidas Félix U. Gómez y Constitución, en el primer cuadro de la ciudad.

La diligencia, de ese día se llevó a cabo en cumplimiento a la orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y ordenada por un Juez de Control y de Juicio Oral en el Estado.

Padre de Debanhi denuncia a youtubers y a perfiles falsos de pedir dinero sin su autorización

Mario Escobar desmintió que por medio de youtubers o por perfiles en redes sociales a nombre de su hija, esté solicitando donaciones económicas para seguir con la indagatoria sobre la muerte de Debanhi.



"Yo no tengo ninguna necesidad de pedir dinero, hay por ahí algunos youtubers o redes sociales que han falsificado las cuentas de Debanhi o mías y les digo a toda la sociedad, que nunca he pedido dinero y les agredezco todo el apoyo que nos dan, pero no depositen dinero a ninguna cuenta", dijo Mario Escobar en entrevista en el espacio informativo de Carmen Aristegui.

Aclaró que él no va a lucrar con el nombre de su hija por lo que pidió a la ciudadanía que no se deje engañar.

Lee también: Así fue el último cumpleaños de Debanhi Escobar; difunden video en redes

"Porque yo no lo estoy autorizando, porque yo no voy a lucrar con el nombre de mi hija para poder agarrar algún dinero, porque a lo mejor ya hay gente que agarró hasta un millón de pesos y yo no he autorizado a nadie agarrar ningún peso", sostuvo el profesor.

Necropsia de Debanhi Escobar

Mario Escobar afirmó que la necropsia que mandó a hacer sobre el cuerpo de su hija tiene muchas diferencias con la que realizó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que pudieran apuntar a que la joven no murió por accidente.

Este lunes el papá de Debanhi acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, en compañía de sus abogados y su esposa, para entregar el dictamen que mandó a hacer y sea comparado con los resultados que arrojó la necropsia realizada por el médico forense estatal.

“Lo va a analizar la fiscalía, yo con mi equipo de abogados y gente especializada ya lo analizaron y puntualmente ellos deben de alguna manera determinar, a mi criterio muy vano, determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola, se tiene que demostrar ante el ministerio público, ante un juez”, dijo al ser entrevistado afuera de la Fiscalía.

“Sí hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija y bueno sí digo pues ahí encontramos una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar por qué no estaban puestos”, agregó.

om