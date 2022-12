De política y deporte... ¿Henry le hará “competencia” a Rommel?

Aunque la Selección Mexicana de Futbol quedó fuera en la primera ronda del Mundial, nos dicen que en Yucatán el desánimo se hizo a un lado y ya preparan festejos y felicitaciones para Henry Martín Mex, el primer yucateco seleccionado nacional de futbol en anotar un gol en un Mundial. La algarabía tras el partido con Arabia Saudita fue tanta, nos señalan, que el gobernador Mauricio Vila (PAN) felicitó públicamente al futbolista, al tiempo que en los corrillos políticos se bromeó con la idea de que Henry Martín le haga competencia al clavadista olímpico Rommel Pacheco, quien es diputado federal por el PAN y ha dicho en varias ocasiones que lo suyo ya es la política. ¿Será que en Yucatán del deporte a la política sólo hay un paso?

Muchas trabas, poco trabajo

Desde Nuevo León, nos platican que la oposición (PRI y PAN) en el Congreso del estado está tratando de apretar al gobernador Samuel García (MC) por varios frentes. Primero, nos explican, aprobaron que el secretario de Gobierno, Javier Navarro, pueda ser investigado y en su caso procesado por delitos de abuso de autoridad, al no publicarse decretos aprobados por el Legislativo dentro de los plazos establecidos por la Constitución local, pero además, nos detallan, presentaron una iniciativa con la que buscan que don Samuel solicite permiso a los diputados para hacer viajes al extranjero, como el periplo que tiene planeado a Italia el próximo mes. Tal parece que en el Legislativo le agarraron “tirria” al emecista. ¡Ojalá fueran tan buenos para legislar prioridades ciudadanas!

Morena no tiene llenadera

Nos comentan desde Sonora que los operadores políticos de Morena están a punto de convencer a la diputada perredista Alma Manuela Higuera Esquer para que se cambie a la fracción parlamentaria guinda, tal y como lo hizo con las diputadas expriistas Karina Zárate y Elia Sallard, que con su salida dejaron al PRI sin representación. En este sentido, nos explican que doña Alma es la única congresista del sol azteca, pero de cambiarse de bando, no sólo se extinguiría otra bancada, sino que terminaría de empoderar al morenismo, pues en la oposición sólo quedarían siete diputados, cuatro de MC y tres del PAN... si es que no terminan convenciéndolos a todos.

El dilema: ¿AMLO o Monreal?

Desde Tabasco, nos platican que el presidente del Consejo Político de Morena en el estado, César Raúl Ojeda Zubieta, dejó a más de uno con el ojo cuadrado, pues abiertamente, a través de sus redes sociales, pidió a los senadores de su partido respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y no a su líder legislativo, Ricardo Monreal, afirmando que está seguro de que “la fracción de Morena y aliados en el Senado cerrarán filas con Andrés Manuel y no acompañarán, de así darse, la suma al grupo de Claudio X. González y de Ricardo Monreal”. Y aunque lo del senador es aún un secreto a voces, nos dicen que no faltó quien criticó lo directo de don César, pero sobre todo cuestionó el futuro del movimiento morenista y sus cuadros. ¡Ups!