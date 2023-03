“De malitas”, fiscal informa sobre mujeres asesinadas

El que confirmó que le cae “como patada en el estómago” ser cuestionado, nos cuentan, es al fiscal estatal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, pues se ha caracterizado por una deficiente comunicación y, cuando lo hace, es muy a regañadientes. Nos detallan que en la conferencia de ayer para dar a conocer los “avances” en la investigación por el caso de las seis mujeres desaparecidas, a don Carlos se le veía muy incómodo y más cuando los reporteros lo cuestionaron sobre la queja de los familiares de las víctimas de que no habían sido informados sobre el hallazgo, lo que negó y misteriosamente se fue la señal de la transmisión en línea, por lo que varios le recuerdan a don Carlos que “el horno no está para bollos” en su estado. ¡Ups!

¿Justicia o castigo?

De la sección “ver para creer” en Sonora, nos platican que como en “concurso de justicia” están la fiscalía estatal y la mafia local. Nos refieren que el pasado domingo 5 de febrero, en Hermosillo, un auto arrolló a una familia y huyó, lesionando severamente a dos niños de dos y cinco años, quienes permanecen internados. Sin embargo, hace unos días apareció una manta, donde se emplazó al conductor (con nombre y apellido) a responder por sus actos “o será tableado”; luego, para no quedarse atrás, la fiscal del estado, Claudia Indira Contreras, dijo que están en busca del responsable, quien, a decir de los familiares de los niños, es hijo de una defensora de oficio de la Consejería Jurídica estatal, aunque aseguró que no habrá impunidad. ¿Quién resolverá el caso?

“Fíjense bien en sus novios”

La que dejó a varios “con el ojo cuadrado” en Hidalgo, nos comentan, fue la diputada local morenista Sharon Macotela Cisneros, pues no hizo caso a aquella máxima de “en boca cerrada no entran moscas”. Nos relatan que doña Sharon, recordada por festejar el cumpleaños de su hija en la sede legislativa, recomendó a las mujeres fijarse bien a quien tienen de novio, “ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador le echa un montón de ganas a la seguridad, pero no puede tener un elemento de la Guardia Nacional para cuidar cada noviazgo”, por lo que más de una mujer soltó el típico “no me ayudes comadre”