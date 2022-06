De los destapes en Morelos

Morelos inició la semana con tensiones, nos dicen, tras el “destape” de tres corcholatas para los comicios de 2024 rumbo a la gubernatura que ostenta Cuauhtémoc Blanco Bravo (PES), quien, nos confían, tendrá mano en la elección del candidato o candidata, pero según aseguran cercanos, se verá condicionado a un “dedo mayor” que podría definir al abanderado de Morena. En este sentido, nos detallan que la primera corcholata en ser destapada fue la senadora morenista Lucía Meza, a quien se sumaron la directora de la Lotería Nacional, Margarita González, y el subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, muy bien conocido en tierra morelense. ¿Será uno de ellos el o la elegida o sólo se estarán anticipando?

Una curiosa “división” al interior de Morena Tamaulipas

Más de una ceja se levantó en Tamaulipas, nos dicen, luego de que este fin de semana, mientras la clase política de Morena se dio cita en Ciudad Victoria para arropar a Américo Villarreal en la entrega de su constancia como gobernador electo, un minúsculo grupo de morenistas acudieron a una “convención del partido” en Reynosa, encabezada por Enrique Torres, líder estatal de Morena, y Jaime Moreno, presidente electo del Consejo Estatal de este instituto. Y aunque los que faltaron con Villarreal fueron los menos, nos dicen que lo que llamó la atención fue que diputados locales y federales de Morena se deslindaron y aseguraron que la convención no la organizó el partido, ni el CEN. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá desunión tan temprano?

Alertas se encienden en el PRI

Desde el PRI de Aguascalientes nos revelan que la prolongada imposición de Antonio Lugo Morales, en calidad de presidente estatal del partido, ha generado encono, pues lejos de promover la inclusión, tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones, como pidió el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, don Antonio ha afilado las tijeras para cortar a todo aquel militante que lo cuestione. De entrada, nos señalan, eliminó del chat de WhatsApp del Consejo Político a Carlos Lozano Rivera Río, hijo del exgobernador Carlos Lozano, y a Norma Guel, excandidata a la alcaldía capitalina. “¡Para ser político tiene la piel muy sensible!”, se escuchó por ahí.

Diputada cambia de nido

Quien dio el salto de mata de Movimiento Ciudadano a Morena en Chihuahua, nos narran, fue la diputada local América García, acción que llamó la atención, pues además de renunciar al partido naranja envió un documento a la Junta Local de Coordinación Política del Congreso Estatal, para avisar que ya no formaba parte de MC. Pero eso no es lo más interesante, nos aseguran, sino que previo a su renuncia, doña América no se preocupó por guardar las formas y de plano se le vio muy de cerca en una conferencia de prensa de Morena. Al final, ¡renuncia anunciada!