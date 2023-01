De las “vacaciones” todo pagado

Desde Guanajuato nos comentan que el diputado local morenista David Martínez Mendizábal terminó apenado entre tanto señalamiento y decidió no viajar de gorra a España, pagando con su propio dinero el curso Técnica Legislativa y Derechos Humanos que impartirá la Universidad de Salamanca a 20 diputados guanajuatenses. A detalle, nos dicen que el legislador entregó 76 mil 631 pesos al Congreso local para cubrir sus gastos, no obstante eso no fue lo que más llamó la atención, sino cómo el resto de sus compañeros, sin importar partido, prefirieron hacer mutis y aguantar los duros señalamientos en su contra, que al parecer olvidarán con unas “vacaciones con pretexto”, todo pagado a Europa... o sea, con tan polémico cursito.

De tiempos, cuentas y anomalías

Nos cuentan que donde hay tensión es en la Secretaría de Agricultura en Hidalgo, ya que no se ha terminado el proceso de entrega-recepción, debido a las anomalías que se registran en la administración de Carlos Muñiz, y de las cuales se anticipa que en los primeros días de este año pudiera destaparse un nuevo escándalo de corrupción, que se sumaría a la llamada “Estafa Hidalguense”. Pero esta vez nos dicen que la cosa pinta un poco distinta, pues al parecer don Carlos no quiso correr la misma suerte que algunos de sus excompañeros y prefirió pedir una prórroga para subsanar estos requerimientos. Lo que ahora se comenta es si logrará en verdad mostrar pruebas de que es inocente o bien, todo es mera tramitología

“Macho alfa, lomo plateado”: estrena Monreal su calendario

Recién arranca el año, nos dicen, y el originario de Fresnillo, Zacatecas, el senador Ricardo Monreal, ya causó polémica, al presumir en sus redes sociales su calendario 2023, en el que fue ilustrado como caballero azteca, junto a la descripción “Guerrero, de padre y madre campesinos, forjado en el semidesierto. Siente orgullo por su origen. Ni se deja ni se raja”, lo que causó que lo acusaran de exceso de vanidad, pues aunque don Ricardo señaló que el calendario fue un detalle que le hicieron llegar, tiene detalles de diseño de un trabajo profesional, como mandado a hacer. Pero eso no es todo, nos dicen, pues los más críticos le mandaron a decir que, en medio de sus aspiraciones a la Presidencia, el calendario sólo le servirá para anotar su fecha de salida de Morena, donde varios piden su expulsión. ¡Ay!

Lectura de fin de año

Para terminar el año, nos platican que al líder de la bancada de MC en el Congreso de Jalisco, Gerardo Quirino Velázquez, se le ocurrió subir a sus redes sociales una foto suya leyendo un libro en un paisaje boscoso, para asegurar que le gusta leer sobre diferentes corrientes políticas, pero la publicación le salió mal, pues los internautas pronto señalaron que todo era pura pose y le recordaron los videos en los que fue captado pegando un chicle bajo la mesa durante una sesión en el Congreso, y otro en el que se le ve mentándole la madre a alguien durante la protesta contra la Feria del Libro de Guadalajara. Ya los más aventurados, nos dicen, ironizaron diciendo que, con esas conductas, probablemente sólo lee el “libro vaquero”. ¡Ups!