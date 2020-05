De doña Yeidckol y su nueva presidencia... en Jalisco

Desde Jalisco nos revelan que la llegada de Yeidckol Polevnsky a la presidencia de Morena en el estado ha calentado los ánimos y desatado diversas teorías sobre el porqué de su nuevo puesto, de las cuales en dos han coincidido desde los frentes guindas y de la oposición. La primera causa, nos explican, tendría que ver con volver a cerrar filas en torno al exdelegado federal Carlos Lomelí, quien renunció al cargo tras un escándalo de corrupción y ahora busca apuntarse en la boleta de 2021. En tanto, nos detallan, la segunda razón tendría su origen en intentar articular una oposición menos famélica contra el gobernador Enrique Alfaro, quien usando su ya probada táctica de pelear con pesos pesados, polemiza con el gobierno federal un día sí y otro también, por lo que la tarea de doña Yeidckol será hacer que los desencantos no trasciendan lo local. ¿Logrará su cometido la exlideresa nacional de Morena?

El reclamo de la desobediencia

A quien no le agradó que la pandemia le arruinara la fiesta, nos dicen, fue a Felipe Camacho Flores, encargado de Promoción de la Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa, luego de que con todo y elementos de la fuerza pública le pidieran suspender una fiesta con música en vivo, que realizaba en Guasave, pese a las medidas para evitar la propagación del Covid-19. El tema, nos detallan, es que la reprimenda no sólo llegó de parte de la autoridad municipal, sino también del gobernador Quirino Ordaz (PRI), ante lo cual don Felipe hizo oídos sordos al regaño y en cambio se puso a reclamar, alegando que él y su familia recibieron trato de delincuentes, al ser rodeados en la casa de sus padres, con policías que los obligaban a suspender la fiesta. Hay de quejas a quejas, nos dicen.

De coronavirus y promoción política

Luego de que en este espacio se abordaran las nulas sanciones contra quienes promueven su imagen política aprovechado el Covid-19, el Instituto de Elecciones de Chiapas —presidido por Oswaldo Chacón— dio su versión y señaló que desde el 23 de marzo pasado se han iniciado siete cuadernos de antecedentes para investigación preliminar, por presunta promoción personalizada de servidores públicos municipales, así como dos procedimientos ordinarios sancionadores en contra de servidores públicos, y adicionalmente se está monitoreando a 27 sujetos más por el mismo tema. No obstante, nos señalan, sobre los jalones de oreja, aún sigue pendiente la ley secundaria del artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada, por lo que sigue sin contarse con el régimen de sanciones para atajar este problema. Aquí el meollo del asunto.

En Reynosa hacen “corto” luz y agua

Y quienes se quedaron a oscuras, nos cuentan, fueron los de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, ya que la CFE les cortó el servicio de luz por un adeudo de 12 millones de pesos, lo que desató la molestia del gerente general del organismo operador del agua, Jesús María Moreno, quien se quejó del alza en las tarifas de energía y aseguró que en un mes les aumentaron la cuenta mensual 3 millones de pesos más. Pero eso no fue todo, nos dicen, pues don Jesús María además alegó que la CFE no es recíproca, pues algunas de sus subestaciones en Reynosa deben hasta 200 meses de agua y no les han cortado el servicio. Amistades eléctricas y esta…