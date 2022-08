Culpa diputada a madres de niños enfermos

En el Congreso de Jalisco, nos dicen, a los diputados no les bastó con negarse a discutir sin un motivo real la reforma a la ley que regularía la donación de órganos en el estado, sino que algunos legisladores de plano exhibieron su ignorancia en el tema y, sobre todo, su falta de empatía. Tal es el caso, nos aseguran, de la pevemista Érika Ramírez, quien ante la presencia en el Congreso de padres y madres de niños que desde hace tiempo esperan la donación de un órgano para salvar sus vidas, y quienes la encararon por ser una de las que se negaron a avalar la reforma en beneficio de cientos de pacientes, de plano les respondió que suponía que los niños se enferman porque sus mamás no los cuidan... ¡Así o más desconsiderada y desinformada!

Propaganda, egos y costos

Nos cuentan que en Veracruz, la guerra de espectaculares está a todo lo que da y las principales ciudades, avenidas y carreteras del estado están tapizadas con enormes anuncios, que lo mismo promocionan la imagen de la secretaria de Energía federal, Rocío Nahle, como del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quienes son considerados los gallos de Morena en las elecciones de 2024, situación que ha hecho que sus malquerientes ya no sólo cuestionen que ambos morenistas se adelanten a la sucesión a la gubernatura, sino que, al recordar al filósofo de Palacio Nacional, Chico Che, ya se preguntan ¿quién pompó?, ¿quién pompó propaganda?, ¿quién pompó?

Espectaculares y fiebre electoral

Desde Puebla nos comentan que el coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, abrió un nuevo frente político en sus aspiraciones a la gubernatura y ahora no sólo se mantiene en disputa contra el gobernador de su propio partido, Luis Miguel Barbosa, sino que se echó a la bolsa al alcalde panista de la capital, Eduardo Rivera, también aspirante en 2024. La razón, nos explican, es que en los últimos días don Ignacio mandó a colocar decenas de espectaculares en el centro histórico de la capital para promocionar su informe de labores, aun a sabiendas de que estaba prohibido colocarlos en el primer cuadro. No cabe duda que si hay quienes no temen al éxito, también hay quienes no temen a las multas.

La herencia de El Bronco

Quien llamó la atención de Nuevo León, nos comentan, fue el exgobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien recientemente fue sometido a una operación para una reconexión del intestino, de la cual salió bien. No obstante, nos platican sus cercanos, el exmandatario, quien se encuentra en prisión domiciliaria, tenía temor de que podría terminar sus días en el quirófano, por lo cual en las semanas previas decidió arreglar todos sus pendientes, entre ellos los relacionados con la repartición de sus bienes, lo que, a quienes vieron la acción con simpatía, les hizo preguntarse quién será el heredero de su característico buen humor, que preso o no, lo mantiene vigente en sus redes sociales como el tío Bronco.