Mérida, Yucatán.- Una mujer fue captada abandonando a su perro a las afueras del fraccionamiento San Marcos Sustentable, al sur de Mérida.

El caso se difundió en redes sociales, en las cuales se indica que testigos de este reprobable acto de crueldad trataron de convencer a la mujer de que no abandonara al can, pero solo dijo que el animal no era suyo y se fue del lugar.

Sin embargo, el lomito quería subir al automóvil y corrió tras él, cuando la cruel mujer se alejaba junto con un hombre que la acompañaba.

Abandono de un perrito en calles de Mérida. Foto: Especial

Los testigos llamaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pero ningún agente de la Policía Estatal se apersonó al sitio y lamentablemente el perrito quedó en la calle perdido.

Recientemente Yucatán ha sido nota nacional por actos de crueldad contra los animales, como fue el caso del conductor de una calesa que fue captado en video golpeando a un caballo en calles del centro de Mérida.

También, hace unos meses trascendió el caso de un sujeto que le cortó la pata a un perrito solo porque estaba acostado debajo de un árbol a la puerta de su casa.

Este reprobable acto ocurrió en el fraccionamiento Piedra de Agua, en el municipio de Umán.

jf