Critican a funcionaria por foto con forenses

Desde Coahuila, nos platican que tremenda polémica levantó la titular del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), Yezka Garza Ramírez, luego de que se publicó en redes sociales una imagen de estudio que registró un fotógrafo profesional. Nos describen que en la foto sale doña Yezka al centro, con los brazos cruzados y un rostro retador, flanqueada por dos personas con equipo blanco, como el que usan los peritos forenses. Nos dicen que la gráfica no pasó desapercibida por familiares de personas desaparecidas, quienes recordaron que son ellos los que andan en las búsquedas y no ella, que se quiere colgar una medalla que no le toca. ¡Ouch!

Limpia en gobierno poblano

Donde sigue la depuración, nos cuentan, es en Puebla, pues el gobernador Sergio Salomón Céspedes (Morena) está cambiando a los que fueron colaboradores del finado Luis Miguel Barbosa Huerta (Morena). Nos detallan que ahora les tocó a los titulares de la Secretaría de Igualdad, de Educación, y de Movilidad y Transporte, dejando a varios con la ceja levantada con la llegada de Isabel Merlo Talavera (PRI), como secretaria de Educación, pues indicaron que el puesto debió ser para un morenista, aunque otros dijeron que don Sergio siembra discordia entre el PRI y el PAN que, dicen, va por la gubernatura en 2024. ¡Qué tal!

La batalla de Mejía contra el corrupto Guadiana

El que salió con la espada desenvainada, nos platican, fue Ricardo Mejía Berdeja durante su toma de protesta como candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, cuando aseguró que no declinará en favor de Morena y Armando Guadiana (Morena), al que calificó de corrupto. Nos señalan que el exsubsecretario de Seguridad Pública federal no se midió y dijo que su candidatura es la única que representa un cambio verdadero y sacó los cuchillos contra don Armando al cuestionar la legalidad de sus contratos de venta de carbón. ¿Será que le guarda rencor?, se escuchó por allá.