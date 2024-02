Mocorito.- Crece la infraestructura carretera de la entidad para un traslado seguro de personas, mercancías y productos agrícolas, con la puesta en operación de obras viales, en las que invirtieron más de 50 millones de pesos.

Además, se aseguró que, con los 184 millones de pesos ya destinados, continuarán los trabajos de modernización de los caminos que permitirán el traslado de una comunidad a otra de manera segura.

"Conectar comunidades de forma segura es prioridad en mi gobierno”, afirmó el mandatario estatal Rubén Rocha Moya (Morena), cuando entregó las obras viales.

Lee también Invierten 40 mdp en infraestructura y apoyos económicos en Zimapán, Hidalgo





En su mensaje a las familias mocoritenses informó a los habitantes de El Guasimal, que a partir de este jueves 29 de febrero, continuarán las obras para que el agua potable sea una realidad en esta comunidad,

Se explicó en el evento que con una inversión de 36 millones de pesos, la carretera de El Guasimal - El Limón forma parte de un proyecto vial más amplio y que continuará con la pavimentación hasta El Zapote de los Moya.

"No vine a decirle a los de El Limón, no vine a decirle a los de El Guasimal que íbamos a hacer la carretera, no me oían, pero cuando pasaba por aquí, ni me veían”, mencionó el gobernador sinaloense.

Y les aseguro que esa obra se va a ejecutar. Se preguntó: ¿Qué es lo que quiero hacer? Y se respondió: “Conectar totalmente de aquí hasta Pericos, hasta La Higuerita ya, hicimos el tramo de Batequitas a La Higuerita que faltaba”.

Refirió que cuando fue senador consiguió de Las Higueras a Batequitas, “lo conseguí con el gobernador de ese entonces; luego me pare ahí en La Higuerita, porque también los de aquí de Bequillos y de El Guasimal estaban pidiendo su camino” , añadió.

Lee también Cobran “impuestos” al Cártel de Sinaloa en Guatemala

En el evento, la presidenta municipal María Elizalde Ruelas, explicó que en el plan de obras se invierten 184 millones de pesos en obras carreteras de gran impacto social, porque permitirán el traslado de una comunidad a otra de una manera segura.

"Estamos hablando de una obra carretera del Mazate de los López a la Ciénega de Casal, la de El Guasimal al Limón, que ya se entregó el gobernador y anunció que va a continuar hasta El Zapote.

“Hay otra que es a La Nanchi y otra en El Guadal, así como obras de pavimentación que ya se anunciaron; son muchos millones de pesos que nunca los vimos antes invertidos de esa forma en nuestro municipio.

“Eso aunado a las obras carreteras que se hicieron el año pasado, una de las más importantes, la de El Progreso a Caitime y que ya todos la aprovechamos y la verdad, que mi reconocimiento gobernador a su gestión", aseveró la alcaldesa.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a San Benito, donde se inauguró la construcción del puente en el arroyo Los Chinos, con una longitud de 61.20 metros, obra que permitirá el paso entre una comunidad y otra en época de lluvias, evitando que el poblado permanezca aislado, demanda social que fue atendida y cuyos aspectos técnicos fueron detallados por Joaquín Landeros Güicho.

El secretario de Obras Publicas dijo que el período de ejecución de esta obra fue de 6 meses y se invirtieron un poco más de 20 millones 700 mil pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL