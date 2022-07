¿Corre el menor de los Monreal a brazos naranjas de MC?

Nos cuentan desde Zacatecas que quien aprovechó para hacer ruido político desde la sultana del norte fue Saúl Monreal (Morena), alcalde de Fresnillo, Zacatecas, quien al acudir a un evento en Nuevo León por la celebración binacional de la independencia de EU, se puso a echar chal con los mandamás de MC en aquella entidad: el alcalde Luis Donaldo Colosio, y el gobernador Samuel García, con quienes incluso se fotografió para presumir en redes sociales. En este contexto, nos dicen que tanta cercanía desató el rumor de que don Saúl va haciendo colmillo político como su hermano Ricardo Monreal (Morena), por lo que no perdió el tiempo y quiso ir de avanzada para construir redes de apoyo rumbo a las elecciones de 2024... por si acaso él o su hermano requieren cambiarse de camiseta a una más naranja. ¿Qué tramarán?

Una ruidosa donación

Bien dicen, nos señalan, que no es bueno que lo que hace la mano derecha lo sepa la izquierda, no obstante, en el PAN de Guanajuato nadie se los explicó, o al menos así se sintió, luego de que la dirigencia estatal del partido envió un tráiler cargado de agua embotellada a Nuevo León, para que los panistas de ese estado la distribuyeran a las personas que la requieran. Aunque hasta aquí iba todo bien, nos explican que los cuestionamientos empezaron cuando el líder estatal blanquiazul, Eduardo López Mares, señaló que dicha acción —producto de donaciones—, fue sin fines partidistas, no obstante, en sus redes sociales abundaron las imágenes del envío... ondeando las banderas del partido azul. ¡Ups!

De política y festejos: un Cuitláhuac poco carnavalero

Desde el carnaval de Veracruz nos platican que el gran ausente en la fiesta más importante para los jarochos fue el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, lo que no sólo tuvo una lectura desde lo social, sino también desde lo político. El tema, nos dicen, es que hasta ahora el gobierno del morenista y el municipal, encabezado por el PAN, habían mantenido una tregua política, pero con esta ausencia no faltó el que se preguntó si don Cuitláhuac ya se arrepintió o simplemente estaba indispuesto.