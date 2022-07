Corcholatas presidenciales buscan adeptos en Nuevo León

Al cierre de la semana, nos platican, entre la clase política de Nuevo León sólo se habla del paso de dos corcholatas morenistas, quienes buscan adeptos cerca del cerro de la Silla, donde su partido no es precisamente el más popular. El primero en arribar, nos cuentan, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien acompañó al gobernador Samuel García (MC) en dos eventos: uno de seguridad y otro para analizar medidas ante la falta de agua, donde, como no queriendo, un grupo de asistentes le coreó: “¡Presidente, presidente!”. Pero quien no se quedó atrás, nos señalan, fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Morena), quien el sábado se reunió con simpatizantes morenistas en céntrico hotel para conformar el comité Es Claudia. ¡Qué tal!

Diputado y “corresponsal”

Nos cuentan desde Zacatecas que a quien le tundieron fue al zacatecano Jorge Álvarez Máynez, diputado federal de MC, luego de que presumió su viaje a Ucrania, a donde fue a expresar su “solidaridad” “por la injusta y larga guerra en que viven”. El tema, nos dicen, es que ni tardos ni perezosos, los zacatecanos le recordaron que en su tierra también se vive una guerra desatada por el crimen organizado, con balaceras y muertos todos los días. Y, como a don Jorge se le ocurrió subir videos desde Kiev para mostrar las zonas destrozadas y reprochar los desplazamientos por la invasión militar, los más críticos le pidieron no jugarle al corresponsal de guerra y mejor recorrer las zonas devastadas de Jerez, Fresnillo y tantas comunidades que también tienen un sinnúmero de familias desplazadas por el asentamiento de los cárteles. ¡Ups!

Baja California Sur: de falta de agua... y oficio político

Nos dicen que en Baja California Sur, al gobernador Víctor Castro (Morena) y a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, les llovieron críticas por el mal manejo de la crisis de agua, pues con toda la falta de oficio político, se bronquearon con los piperos, quienes, frente a la alta demanda en plena canícula, querían más permisos de extracción, pero ni don Víctor ni doña Milena supieron llevar las negociaciones y terminaron de la greña con ese gremio, al grado de que don Víctor amagó con revisar concesiones. Al final, nos indican, reclamaron la falta de capacidad para realizar acuerdos y, de plano, se preguntaron dónde andan las prioridades del góber...