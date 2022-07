¿Coquetea Granier con Morena?

Desde Tabasco nos cuentan que, a quien “le corrigieron la plana” fue al exgobernador Andrés Granier Melo (PRI). Nos relatan que don Andrés presuntamente dialogó con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández (Morena), y “quedó tan encantado” que le lanzó hartas flores y hasta afirmó que, si don Adán se quedaba como candidato presidencial, lo apoyaría, pues recordó que alguna vez coincidieron en el PRI y hay buena relación. Sin embargo, nos dicen, sus declaraciones no cayeron muy bien, empezando por su hijo, el diputado local Fabián Granier Calles (PRI), quien señaló que se malinterpretaron sus palabras, pues “lo que quiso decir don Andrés” fue que apoyará al candidato de la alianza Va por México. ¿Cómo lo ven?

Ponen parche a Ley Ingrid

El que tuvo que salir por todos lados a hacer aclaraciones en Sonora, nos comentan, fue el gobernador Alfonso Durazo Montaño (Morena) por la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley Ingrid (que castiga con más de cuatro años de prisión la publicación de videos y fotos de cadáveres), pero no aclararon que la sanción es sólo para funcionarios públicos, por lo que la redacción actual podría afectar a comunicadores y activistas buscadoras. Nos explican que la queja fue tan alta que don Alfonso “se curó en salud” y anunció que la otra semana mandará una reforma para la ley recién creada, con la modificación de que específicamente se sancionará la filtración de servidores públicos, lo cual dejó tranquilos a unos, aunque otros aseguran que “hasta no ver, no creer”.

Balconea edil a empresarios

Desde Guerrero nos platican que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Morena), dejó más de una ceja levantada, luego de que se quejó amargamente de que más de 800 establecimientos no pagan completa su licencia de funcionamiento, por lo que aseguró que “no tienen calidad moral para exigir servicios”. Nos detallan que doña Abelina explicó que, por acuerdos con administraciones anteriores, algunos negocios pagan mucho menos de lo que les corresponde y exhibió el caso de los exclusivos restaurantes Zibu (de la familia Palazuelos) y Siroco, así como la tienda Blancos San Pedro, que en el pasado pagaban sólo mil 200 pesos por la licencia. ¡Qué tal!