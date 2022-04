Consulta tiene al góber más tenso que una final de futbol

Desde Baja California Sur nos cuentan que el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) aprovecha hasta el último minuto previo a la consulta de revocación de mandato, para presumir “logros” de su gobierno y de la autodenominada 4T. Nos relatan que don Víctor convocó a una inusual conferencia de prensa por el operativo de seguridad de Semana Santa, donde destacó una baja de delitos en los seis meses de su gestión, pero insistiendo en que eso no era proselitismo. Sin embargo, nos dicen, le ganó la temperatura cuando le llovieron preguntas incómodas, como los pagos pendientes a profesores en proceso de jubilación, lo cual lo encendió y terminó tachando a una reportera que lo cuestionó de “vocera de los profes”. ¡Dalai, don Víctor! Ya falta menos.

Un Judas para Semana Santa

En víspera de Semana Santa en Michoacán, nos comentan que quien se está vistiendo de Judas es el exsecretario de Gobierno y excandidato a la gubernatura, Carlos Herrera Tello (PRD), pues ahora que la fiscalización puso la lupa en presuntos malos manejos del erario en la pasada administración de Silvano Aureoles Conejo (PRD), de plano prefiere desmarcarse de su pasado. Nos indican que en sus redes sociales —palabras más, palabras menos— don Carlos señaló que don Silvano debe responder por sus actos y “que si lo vio, ni lo conoce”, por lo que varios advierten que don Carlos podría ser el que termine crucificando en tribunales a quien por muchos años presumió como su amigo y patrón. ¡Qué amiguitos!

¡Al alcalde se le chispoteó!

Quien anda “con la soga en el cuello” en Sinaloa, nos platican, es el alcalde del municipio de Sinaloa, Rolando Mercado Araujo (PRI), pues se le ocurrió acudir al evento de promoción de revocación de mandato de Morena en Culiacán, encabezado por Mario Delgado y el gobernador Rubén Rocha Moya. Nos indican que don Rolando aduce que atendió una invitación de don Rubén, pero no le sirvió para ser llamado a cuentas en el PRI, donde agachó las orejas, reconoció su error y no descarta que le apliquen los estatutos y hasta le puedan sacar tarjeta roja del partido, aunque, nos dicen, su as bajo la manga podría ser que es el único edil que tiene el tricolor en el estado y expulsarlo sería darse un tiro en el pie, por lo que aún tiene esperanza. ¡No se achicopale!

Inicia la cacería en cooperativa

Nos comparten que al parecer terminó el tiempo para los poco más de 200 miembros de la Cooperativa Cruz Azul que pretendían encubrir una red de robo de cemento y lavado de dinero. Nos explican que recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) intervino a las empresas factureras con las que operaban y se estarían por librar las órdenes de aprehensión en su contra, pero eso no es todo, pues además se suma el delito de despojo por posesión ilegal de la planta de Tula, Hidalgo. Nos indican que, ante lo que parece la caída inminente del último bastión de Billy Álvarez en Cruz Azul, comienza la estampida y Joel Vázquez Dolores, exintegrante ejecutivo de la cooperativa, aparece en la lista de testigos protegidos de la FGR. ¡Qué tal!