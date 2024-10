Ciudad Victoria.- El Congreso del Estado exhortó al presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, para que a la brevedad, ajuste su actuar sobre diversos nombramientos y sean sometidos a propuesta, deliberación y votación del Cabildo, y en caso de no hacerlo, cualquier integrante del Cabildo lo podrá hacer.

Esto se presenta ante la solicitud de 16 integrantes del Ayuntamiento de Victoria, quienes pidieron la intervención del Congreso para la remoción del alcalde.

Con dispensa de trámite se aprobó el punto de acuerdo planteado por el diputado Claudio Alberto De Leija Hinojosa.

El legislador de Morena señaló que el ajuste se refiere a los nombramientos o ratificaciones del Tesorero Municipal, Contralor Municipal, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Obras y Servicios Públicos Municipales, Secretario o Director de Seguridad Pública, entre otros servidores públicos.

“Basta considerar como hechos notorios y conforme al expediente indicado que, el presidente municipal de Victoria, sin justificación alguna, ha omitido presentar ante el Cabildo las propuestas de nombramiento o ratificación en su caso, de los servidores públicos referidos en el artículo 49 fracción IX del Código Municipal para el Estado”, agregó.

Consideró razonable pedir el apoyo de la asamblea del pueblo tamaulipeco, para emitir el punto de acuerdo, sin perjuicio de otras resoluciones complementarias que pudieran requerirse.

El asunto en mención, fue planteado hace unos días por la mayoría de regidoras y regidores, así como la síndica primera, ante la omisión del presidente municipal de presentar las propuestas correspondientes a las personas funcionarias.

También se aprobaron con dispensa de turno, reformas al Código Municipal del Estado, que atienden de raíz este tipo de problemáticas, tal como lo planteó la diputada de Morena, Úrsula Salazar Mojica, con el objeto de que estos nombramientos deban presentarse al cabildo en un plazo no mayor 48 horas, contadas a partir de que se genere la vacante, o de que sea solicitada por la tercera parte de los miembros del cabildo.

Refirió que en caso de que la propuesta del presidente municipal no reúna la mayoría de votos para su designación, le corresponderá realizar una nueva propuesta al cabildo, con las mismas formalidades, en un plazo no mayor de 24 horas.

Además, si la segunda propuesta no fuera aprobada por el cabildo, cualquiera de sus integrantes, de inmediato, podrá presentar propuestas de personas para ocupar el o los cargos vacantes, con las mismas formalidades aplicables, para someterse a la votación del pleno.

aov/mgm