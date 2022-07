Congreso de Morelos: suplantan curules indígenas e inclusivas

Nos platican que en el Congreso de Morelos reina la confusión, primero porque hubo un sector de legisladores que se inconformaron porque Roberto Yáñez, un hombre heterosexual, ocupó una curul que le correspondía a alguien de la comunidad LGBTTTIQ+, ante lo cual se armó un juicio para quitarle la curul, con el respaldo del partido que lo postuló, Morelos Progresa. No obstante, la polémica siguió, pues su lugar fue ocupado por una mujer con la autodescripción indígena, pero su llegada y ceremonia protocolaria fue todo un suceso porque la ahora diputada Gabriela Marín no mostró por ningún lado rastro de sus raíces o lengua originarias, al grado de que la diputada Macrina Vallejo, quien viene de un pueblo indígena de Morelos, dijo tajantemente que su colega no los representaba. ¡Así la simulación!

Una tropezada transición

Donde la transición de gobierno estatal no va por el más terso de los caminos, nos cuentan, es en Tamaulipas, o así se siente luego de que el mandatario electo, Américo Villarreal (Morena), afirmó que no permitirá que “cercenen maliciosamente sus atribuciones” como gobernador, debido a que el gobierno saliente, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), ha emprendido acciones como una reforma que pretende traspasar funciones del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a la fiscalía estatal. Al final, nos dicen que don Américo de plano le mandó a decir a don Francisco que es muy tarde para hacer lo que no hizo en seis años. ¡Auch!

Tan necesario, protocolo 48

Una propuesta que está tomando altos vuelos, nos platican, es protocolo 48, un mecanismo del alcalde de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes (Morena), con el cual se busca localizar a personas desaparecidas en las primeras 48 horas, con la participación de autoridades, sociedad civil, empresarios, jueces auxiliares, medios y redes sociales. Pero eso no es todo, nos indican, pues tras ser presentada a todos los alcaldes del país, surge la iniciativa de que participen también las compañías telefónicas, para lo cual ya hay pláticas avanzadas e incluso diputados de Morena promoverán una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que cuando se elabore una ficha de búsqueda puedan enviar un mensaje de texto gratuito a todos los teléfonos que se encuentren en la delimitación territorial del municipio. ¡Enhorabuena!