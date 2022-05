Conductor sufre infarto y choca contra kinder en Sinaloa

Martín “N”, de 59 años de edad, sufrió un infarto fulminante mientras conducía su viejo camión con una carga de ladrillos, su unidad sin control subió a la banqueta de una de las calles de la colonia Lombardo Toledano, de esta ciudad y tumbó una barda del plantel de preescolar “Margarita Rodríguez de López”.

Las autoridades educativas notificaron que en el accidente ningún niño o docente resultó lesionado, puesto que este hecho, se presentó antes del horario de inicio de clases, por lo que personal de Tránsito levantó el parte médico y la Fiscalía General del Estado dio fe del deceso del conductor por problemas cardiacos.

El parte informativo preliminar señala que Martín “N”, de 59 años de edad, viajaba con un ayudante, procedentes de la colonia los Mezcales; transportaban una carga de ladrillos, sobre la avenida Álvaro Obregón, cuando este se tomó el pecho con un reflejo de intenso dolor en su rostro y se desvaneció por lo que el camión con su carga siguió de frente.

Los paramédicos de la Cruz Roja, al revisar al conductor este no presentaba pulso. Dado que el accidente tuvo lugar muy temprano, el kínder “Margarita Rodríguez de López”, aún no estaba abierto, por lo que no se presentaron mayores problemas.

