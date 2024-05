Pese a que Samuel García y Jorge Álvarez Máynez informaron que el fenómeno meteorológico que ayer causó una tragedia en San Pedro Garza “fue atípico” y no se tenía conocimiento del mismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había emitido una alerta desde las tres de la tarde.

De acuerdo con el perfil de X del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la tarde de ayer se tenían pronosticadas “lluvias, chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la zona noroeste del país en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Para el estado que gobierna García Sepúlveda, el SMN reportó que de las 15:00 horas hasta las 18:00 horas, espacio de tiempo donde también se tenía programado el cierre de campaña de Lorenia Canavati y Jorge Álvarez Máynez, se previó que habría viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora así como posible formación de torbellinos o tornados.

Aunque la plataforma alertó horas antes de la tragedia en el Campo de Béisbol “El Obispo”, que debido a las condiciones del clima podrían provocarse tolvaneras, la caída de árboles y anuncios publicitarios, Álvarez Máynez aseguró ayer que no se trató de un “fenómeno previsible”.

“Como un ventarrón que debe haber durado máximo cinco minutos, tumbó árboles, bardas de escuelas. En fin, hay un montón de noticias aquí en Nuevo León. El desastre que causó este accidente no es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente en Nuevo León, es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible, como se ha especulado”, explicó en un video difundido en sus redes sociales.

