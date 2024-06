Acapulco, Guerrero.- Con una inversión inicial de 50 millones de pesos se puso en marcha la campaña de reforestación en Guerrero, pero se dará prioridad a las zonas afectadas por fenómenos naturales e incendios forestales.

Una de las acciones a desplegar es la recuperación del llamado Pulmón Verde de Acapulco que es el parque Papagayo, donde se contempla sembrar mil 200 árboles de distintas especies como roble rosa, nanche, parota, cacahuananche, mango, guayaba, guanábana, caobilla y caoba.

“Sembrar un árbol es un acto de amor hacia nuestra comunidad, hacia nuestra madre tierra, porque tenemos que cuidar todo lo que nuestra madre tierra nos ha dado. Este es un legado que vamos a dejar para ustedes, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos. Sembrar un árbol es cosechar esperanza”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La mandataria estatal suriana exhortó a los diversos sectores de la sociedad no sólo a sumar a esta tarea, sino también a adoptar un árbol, a través de su registro en la página: voluntarios.guerrero.gob.mx. Consideró que todos los guerrerenses deben sembrar alguna de sus especies para mejorar los ecosistemas que están muy dañados.

Salgado Pineda (Morena) explicó que este programa busca atender las zonas prioritarias, como es el caso del parque Papagayo que sufrió severos daños, luego del paso del huracán Otis; además, manifestó que es de suma importancia, ya que “invertir en el cuidado del medio ambiente es invertir en la salud, invertir en la vida”.

En este lugar tan representativo para los acapulqueños (el parque Papagayo) la mandataria estatal dijo que "vamos a demostrar que no hay retos tan grandes, que no hay grandes dificultades cuando se puede trabajar en unidad. El huracán Otis tiró muchos árboles de este parque, pero no pudo arrancar las raíces que hoy, con todo el esfuerzo de ustedes, este parque renacerá así como todo nuestro bello puerto de Acapulco”, aseveró.

Rodeada de estudiantes de estudiantes de nivel preescolar, básico, medio superior y superior, así como padres de familia, voluntarios, servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno y de la población, Salgado Pineda destacó la gran cruzada que se inicia para lograr la recuperación de todos los espacios verdes en la entidad.

Y precisó: “Hoy convocamos a este gran ejercicio de responsabilidad social para unirnos en una sola voz, en un solo esfuerzo, por el renacer natural de este parque, y por supuesto por el reverdecimiento de todo Guerrero”.

En el evento hablaron los titulares de las secretarías del Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena; de la del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Ángel Almazán Juárez, quienes coincidieron en que se trata de una gran iniciativa que ayuda en gran medida al medio ambiente y a su correcta conservación.

En estas acciones de reforestación participan representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Programa Sembrando Vida, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Semaren, así como diversas organizaciones ambientalistas y diversos sectores de la población.