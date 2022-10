Con sus propios medios, se levantan tras Agatha

Pochutla.— Para los pequeños prestadores de servicios, productores y transformadores locales de la zona afectada por el huracán Agatha en la región Costa, en Oaxaca, que no recibieron apoyos del gobierno federal, es difícil la recuperación; aun así luchan contra el mal tiempo, la inflación y la baja temporada turística.

Erika Martínez Maldonado y Silverio Arango Vicente son una pareja de productores de hortalizas de Piedras Negras, núcleo rural de Santa María Tonameca.

Desde hace cinco años crearon San Juan Alimentos, empresa que provee de verduras para ensaladas a negocios enfocados en alimentación vegana y vegetariana.

Esta pareja perdió su taller de panadería y su invernadero más grande, y para su mala suerte, no fueron beneficiados con el apoyo de 30 mil pesos que otorgó la Secretaría de Bienestar; primero, porque fueron saltados al no perder una vivienda de madera o palma, y segundo, por que no estuvieron presentes en la supervisión.

No obstante, gracias a que forman parte de una red de apoyo formada por productores de mercados alternativos que se instalan en Huatulco y Mazunte, fueron beneficiados con la solidaridad de grupos civiles que enviaron víveres, no sólo a ellos, sino también a los habitantes de la comunidad.

Después, la asociación civil Conecta Puerto les otorgó 30 mil pesos como préstamo a seis meses para levantar su panadería; mientras que con el apoyo del Centro de la Tortuga, recuperaron la galera donde tienen contemplado construir un centro ambiental y que sirve para elaborar composta.

“Logramos levantarnos con el apoyo solidario de organizaciones civiles, además de mucho trabajo, porque no fuimos beneficiados con los apoyos del gobierno. Antes del huracán teníamos tres trabajadores, ahora sólo uno y cada miembro de la familia se encargan de sembrar, cosechar y vender, estamos en toda la cadena de producción.

“Todo es lento porque dependemos del clima, porque no ha dejado de llover y eso afecta a la producción de hortalizas. Nos hemos recuperado en 70%, aún falta por estar a 100%”, expone Erika a EL UNIVERSAL.

Recuperación económica, a 30%

A media hora de Piedras Negras está el Pueblo Mágico de Mazunte, también perteneciente a Tonameca. Aquí está instalado desde hace siete años el Mercado Alternativo Artesanal de la Región del Sol, espacio en el que todos los domingos Erika y Silverio, junto a otros 37 productores, artesanos y transformadores de alimentos de la zona ofrecen sus productos.

El mercado fue uno de los lugares que el huracán destruyó; a cuatro meses de su paso, algunos puestos permanecen sin poder ser reconstruidos.

Gabriel Vivaldo y Neftalí Arango González, integrantes y promotores del mercado, aseguran que la recuperación económica es aún de 30%, en gran parte, debido a la disminución del turismo después del huracán y posteriormente a la temporada de lluvias.

A esta situación se suman las consecuencias de la pandemia por Covid-19 que los mantuvo cerrados por casi un año.

La recuperación tras la contingencia comenzó en 2021, pero luego vino la catástrofe natural de Agatha.

Antes del huracán, los 46 comerciantes obtenían al día de mil 500 a 3 mil pesos, ahora a duras penas logran de 600 a 800 pesos por apertura.

“Si no tuviéramos que movernos a otros mercados los fines de semana, te aseguro que no sacamos casi nada, por eso es importante la creación del proyecto de Mercado La Milpa en Puerto Escondido, porque nos abre otro mercado para ofertar nuestros productos. Los productores son los que más perdieron con este huracán y son los que no recibieron apoyo del gobierno”, explica Gabriel Vivaldo.

Servicios y caminos, en mal estado

La recuperación del pueblo de Mazunte también es lenta como en todos las comunidades afectadas. Aquí el agua potable es una de las deficiencias por los daños en el sistema de la red, por lo que los habitantes siguen comprando el agua con las empresas piperas, por la escasez en las tuberías.

Además es notable que los caminos son intransitables con sus vecinos de Zipolite o Puerto Ángel, hasta el letrero de acero con la señalización del pueblo sigue doblado en el suelo; aun así los habitantes reactivaron sus actividades económicas y turísticas desde las primeras semanas de junio.

La misma situación se vive con el agua potable en Zipolite, ya que las reparaciones a los pozos siguen bajo el apoyo del recurso que el gobierno federal otorgó a Pochutla después de que se deshicieron del lodo; mientras tanto, los habitantes también siguen comprando el agua de las pipas.

Sin reporte oficial

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este fin de semana Oaxaca para supervisar obras y avances tras el paso del huracán Agatha, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) fue la única que no presentó su informe, pues su titular, se dijo, está enfermo. Tampoco Conagua rindió informes.

La inversión total distribuida en diversos apoyos ha sido de 3 mil 10 millones 188 mil 272 pesos, destinados a 31 comunidades con declaratoria de emergencia, y 38 con declaratoria de desastre.