Con su hija en el poder, Félix Salgado se olvida de la austeridad

Nos cuentan desde Guerrero que al senador Félix Salgado Macedonio (Morena) ya se le olvidó la austeridad que tanto pregonaba y en los últimos días se le ha visto en vehículos nada austeros: un Jeep color blanco y una motocicleta BMW, con los que dejó atrás su carro y combi de aspecto deteriorado que usó en campaña para llegar al cargo que al final se quedó su hija, la gobernadora Evelyn Salgado (Morena). En este sentido, nos dicen que los ostentosos vehículos desataron una oleada de críticas contra don Félix, no obstante, fiel a su estilo, él se defendió y dijo que la Cuarta Transformación está basada en “no mentir, no robar y no traicionar”, lo que se puede hacer lo mismo en auto que en “burro”... ¡Pero qué mejor que hacerlo cómodo! ¿O no?

Diputada se apropia de marcha

A quien le pusieron un “estate quieto” en Sinaloa, nos comentan, fue a la diputada local Almendra Negrete (Morena), luego de que intentó sacar ventaja con la “organización” de la marcha del orgullo LGBTTTIQ+. A detalle, nos explican que doña Almendra intentó madrugar a los activistas y “anunció” la celebración de la Novena Marcha de la Diversidad Sexual, la cual de inmediato fue rechazada y tachada de oficialista y con tintes partidistas, sobre todo por los miembros de la comunidad, lo cual encendió las alertas en el Congreso local donde, para evitarse problemas, los diputados tuvieron que fijar una posición clara, en el sentido que de que ellos no organizan ninguna marcha, pues eso le toca a los ciudadanos y grupos sociales. ¡Lo que es querer ser arroz de todos los moles!

Alertan casos de Covid, otra vez

Nos platican que los contagios de Covid-19 en Chihuahua comienzan a hacer estragos de nueva cuenta entre burócratas y funcionarios, pues ahora la titular del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Victoria Hernández, está en aislamiento por dar positivo al virus. Pero eso no es todo, nos aseguran, pues además, todo un módulo de la oficina de Recaudación de Rentas fue cerrado por un brote de Covid entre empleados, luego de que hace semanas comenzó el canje de placas en la entidad y estos módulos se han visto abarrotados de personas que buscaban sus nuevas láminas. La alerta está encendida, pues si esto es en las oficinas, hay quienes auguran que en las calles las cosas no estarán mejor.

Lucha Morena por su “terruñito”

Donde se niegan a reconocer la derrota de las pasadas elecciones, nos mencionan, es en Gómez Palacio, Durango, pues Morena decidió que impugnará los resultados, al argumentar que hubo inconsistencias en el proceso electoral. No obstante, nos dicen, en los corrillos políticos se habla de que más que pruebas, los morenistas están encaprichados y se niegan a soltar el hueso, pues al perder la gubernatura buscaban consolarse con ese importante municipio, que incluso fue gobernado por su candidata al Ejecutivo local, Marina Vitela. ¿Se conformarán o seguirán en la búsqueda del que consideran su terruño?