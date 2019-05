Con PAN y Morena solo inseguridad y abandono: Alberto Jiménez

Puebla, Pue.- El candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino acusó al gobierno del PAN de heredar inseguridad y al morenista de abandonar los programas sociales.

“En los últimos ocho años los panistas nos heredaron inseguridad y una deuda de 30 mil millones de pesos", aseguró desde el municipio de Naupan.

En la recta final de las campañas electorales rumbo a las elecciones extraordinarias del dos de junio, el priista también se lanzó contra Morena.

"Los morenistas abandonaron los programas sociales, abandonaron los apoyos para las familias en un grave desconocimiento de cómo funciona el tejido social", manifestó.

El ex funcionario estatal y federal, destacó que el resultado de los gobiernos pianistas y morenistas es la destrucción del tejido social en Puebla.

"La inseguridad y el abandono de los programas sociales hacen una formula malévola de destrucción del tejido social que tenemos que cuidar, que tenemos que volver a reconstruir, que tenemos que fortalecer para que podamos progresar y salir adelante”, puntualizó.

En tanto, durante su visita al municipio de Venustiano Carranza, anunció que en su administración se formarán médicos y abogados que hablen la lengua original para que nunca más las personas de los pueblos indígenas sean mal atendidas médica y legalmente.

“Formar abogados y formar médicos, porque también me han dicho que van a la consulta con el doctor, el médico no habla la lengua original y no le pueden decir o no pueden entender", declaró.

Pero si formamos médicos y abogados en la lengua original y seguramente otras más, podemos salir adelante y los podemos ayudar mejor, por lo pronto, nunca más un juicio legal donde no haya un intérprete en la lengua original”, dijo.

Durante su visita a los municipios de Venustiano Carranza y Naupan, el candidato de “las caminatas” continuó recorriendo las principales calles para convivir con los habitantes de esta región del estado, quienes le externaron los problemas a los que se enfrentan día con día.