Con los niños no, señor diputado

Desde Hidalgo nos platican que quien inició la semana sin remordimientos, pero bastante señalado, es el diputado morenista Timoteo López Pérez, luego de que encabezó y azuzó a pobladores del Valle del Mezquital para que mantuvieran retenidos por más de 12 horas a trabajadores y niños en las oficinas de palacio de gobierno so pretexto de una toma del lugar para pedir el “cumplimiento de obras”. En este sentido, nos detallan que, junto con un grupo de campesinos, don Timoteo alentó que se cerraran los accesos de salida a los burócratas, pero también a un grupo de menores que se encontraban en un curso en el lugar y, pese a que los niños pidieron que los dejaran salir porque tenían hambre, el legislador continuó. Al final, nos dicen, lo grave fue que de parte de su partido ni un jaloncito de orejas se llevó.

Cuentas pendientes y cobradores

Quien aplicó aquello de “mi pecho no es bodega”, nos cuentan, es la alcaldesa de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero (Morena), luego de que ante las recientes jornadas de violencia en su municipio, pidió a los delincuentes “cobrar factura” sólo a quienes “no les pagaron”, lo que levantó polémica, pues no faltó quien la acusó de promover la violencia y evitar responsabilidades dejando todo entre malandros, al grado de que el tema terminó ayer en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el titular de la Segob, Adán Augusto López, minimizó los dichos y dijo que a la edil la “traicionaron los nervios”. No obstante, nos añaden, la cosa no se detuvo y también ayer la morenista siguió con el discurso alegando que paguen los que tienen que pagar. ¡Ups!

En el PAN, con los bollos al horno

Faltan dos años, pero la fiebre electoral ya está a todo lo que da y desde Puebla nos mencionan que durante el fin de semana los liderazgos panistas de todas las corrientes se reunieron con miras a las elecciones de 2024, en un cónclave donde estuvieron todos los suspirantes a la gubernatura, desde el fundador del panismo Francisco Fraile, la foxista Ana Teresa Aranda y la morenovallista Genoveva Huerta, hasta el alcalde de la capital Eduardo Rivera Pérez. Lo curioso, nos dicen, es que a todos se les vio conviviendo en una aparente tregua, lo que despertó todo tipo de reacciones, desde apuestas sobre cuánto tardarán en darse hasta con la cubeta y otros más que se esperanzaron en que al fin entendieron aquello de la unidad. ¿Qué será?

El juicio fallido de Javier Corral

Muy desapercibido pasó en Chihuahua, nos comentan, que el Congreso local dejó sin efectos la denuncia que existía en contra del exgobernador panista Javier Corral y que por poco lo enfrenta a un juicio político. En este sentido, nos dicen que todo se vino para atrás luego de que el denunciante, el ciudadano Gerardo Cortinas, solicitó suspender la acción porque encontró un proceso viciado y “lleno de corrupción”. No obstante, nos señalan, lo que más ha llamado la atención es el silencio de don Javier ante lo ocurrido, ¿Será que prefiere no mover más las aguas o el ratón le comió la lengua?