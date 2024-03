Tapachula.— Un poco más de mil 500 indocumentados abandonaron la madrugada del lunes la ciudad de Tapachula, en la caravana denominada Viacrucis Migrante, luego de que el gobierno de México les negó documentos para poder transitar por el territorio y llegar a la frontera norte.

Al frente del contingente, uno de los extranjeros carga una cruz de madera y otros una manta que reza “asesino de migrantes pobres”.

La caravana la integran cientos de mujeres que llevan en sus brazos o en carriolas a los niños más pequeños; otros viajan con sus padres, adultos mayores enfermos o familiares con alguna discapacidad y en silla de ruedas.

Luis Rey García Villagrán, de la organización Dignificación Humana, expuso que Tapachula se ha convertido en una cárcel migratoria, y obtener un documento para que los migrantes puedan transitar es casi imposible.

Explicó que los trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) son burocráticos, ya que tardan más de seis meses, y luego, las tarjetas de regulación migratoria demoran un mes más.

El defensor de los derechos humanos de los migrantes hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración (INM) para que en esta Semana Santa permita a los extranjeros irregulares caminar en paz y sin extorsionarlos.

El contingente es encabezado por el sacerdote católico Heyman Vázquez Medina, fundador del albergue Hogar de la Misericordia, ubicado en el municipio de Arriaga, quien se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de los extranjeros.

García Villagrán se disculpó con los integrantes del Viacrucis Migrante, debido a que no podrá acompañarlos en este caminar, como en la caravana anterior que salió el 24 de diciembre de 2023, debido a que este lunes compareció ante un juez federal porque enfrenta una acusación por el presunto delito de extorsión.

“No puedo salir de la ciudad, tengo una restricción por una demanda por presunta extorsión. Me armaron un expediente donde dos supuestos migrantes de Venezuela y uno de Honduras me acusan de extorsión”, explicó García Villagrán.

“Con todo respeto, estos migrante no traen dinero, nunca hemos lucrado con un migrante, siempre he estado con los migrantes pobres, los que no tienen dinero”, aseveró.

El camino

Los migrantes, muchos procedentes de Cuba, Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, República Dominicana, El Salvador y diversos países de África, iniciaron la caminata con los primeros rayos del sol de este lunes, después de pernoctar en el parque Bicentenario, de Tapachula, ciudad ubicada a unos 20 kilómetros de la frontera con Guatemala, y que es la gran receptora de cientos de migrantes que cruzan todos los días.

El objetivo era caminar 19 kilómetros hasta llegar al poblado de Álvaro Obregón, en donde tenían planeado pernoctar, para continuar con su marcha la madrugada del martes, con destino a la ciudad de Huehuetán.

A lo largo de su recorrido, los migrantes habrán de enfrentar los fuertes rayos del sol y un calor mayor a 40 grados; por ello, la estrategia es caminar de madrugada para evitar la deshidratación, principalmente de los niños y los adultos mayores.

De acuerdo con los organizadores, los migrantes que integran la caravana del Viacrucis Migrante caminarán solos el resto de la travesía hasta la Ciudad de México, para continuar a Estados Unidos.