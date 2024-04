Hermosillo.- Niños que sufren la desaparición de su madre, padre o ambos realizarán una caminata en el marco del Día del Niño, para alzar la voz y exigir el regreso de sus seres queridos.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, pidió a la población acompañar a los niños este sábado 27 de abril a las 17:00 horas desde la Plaza Emiliana de Zubeldía a la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción.

"Los niños nos han visto luchar por años, han visto a sus madres llegar tarde a sus casas y solas, nos han visto llorar y rogar para que nos den pistas, han sollozado en silencio sintiendo esa ausencia, la de sus padres, de ambos, de sus hermanos o de un familiar", expresó Flores.

"Ellos quieren alzar su voz y eso nos llena el alma porque no hay edad para comenzar a luchar", expresó.

"Quisiéramos que sólo quisieran buscar sus juguetes, sus cuadernos, dulces escondidos, pero hoy van a marchar porque quieren buscar a sus padres, no los olvidemos, no los dejemos solos, que no caminen sin una mano que los lleve", pidió.

Reiteró el llamado a la sociedad a alzar la voz por los desaparecidos, "acompañar a los hijos, víctimas invisibles para las autoridades y sociedad que quieren luchar para buscar a sus padres a su madre o ambos y vamos a caminar con ellos y vamos a luchar con ellos".

Esperemos que esta sociedad se sensibilice ante este dolor y ante esta inocencia que el día de hoy lucha y clama porque no que sea un juguete de regalo del Día del Niño, quisiera que su papá mamá o ambos volvieran a casa, expresó al líder de las Madres Buscadoras de Sonora.

Para la marcha coordinada por los Jóvenes Buscadores de Sonora se pide llevar vestimenta blanca y fotografías de familiares desaparecidos.









