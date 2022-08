Con caminata de más de 60 kilómetros, padre pide justicia por feminicidio de su hija en Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- Para dejar claro al Gobierno de Tlaxcala que no se va a quedar callado ni se va a cansar de exigir justicia, Efrén López, padre de Cecilia López quien en mayo de 2021 fue víctima de feminicidio, emprendió una caminata de más de 60 kilómetros desde Cuapiaxtla hasta la sede desde donde gobierna Lorena Cuéllar.

En punto de las 05:00 horas de este sábado, López partió desde Cuapiaxtla, acompañado de otras cinco personas y escoltado por un vehículo particular caminó 10 horas.

Esta es la forma en la que él se manifiesta en contra de lo que considera como omisiones y atraso en la impartición de justicia por el feminicidio de su hija, toda vez que en diferentes ocasiones han sido suspendidas las audiencias para juzgar al feminicida, presuntamente por intervención del propio ministerio público para favorecer al imputado.

“No voy a dejar de exigir y buscar justicia, una sentencia justa y ejemplar para el feminicida confeso. Salir, desde Cuapiaxtla a Tlaxcala, los kilómetros, espero no cansarme, espero tener todas esas ganas y voluntad de manifestarme pacíficamente para que las autoridades lo vean”, dijo.

“No me voy a quedar quieto, no va a haber una sentencia que sea justa. Para nosotros, un castigo ejemplar sería la cadena perpetua, no hay más”, agregó en entrevista con medios de comunicación locales.

Cecilia López, hija de Efrén López fue asesinada en mayo de 2021, por Semey N., quien le dio seis disparos, en un domicilio particular, en el municipio de Zitlaltepec, y luego intentó enterrarla en una fosa clandestina.

Desde entonces, el padre de la víctima, exalcalde de Cuapiaxtla, emprendió primero la investigación del homicidio de su hija y luego un movimiento social para exigir justicia por el feminicidio de Cecilia. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio con el feminicida porque él mismo indagó quién asesinó a su hija y por qué.

“La justicia no es cierto como se dice, que es impartido pronta, expedita, gratuita. La realidad es otra cosa”, apuntó.

Como parte de la marcha pacífica y el activismo que ha emprendido desde el feminicidio de su hija, López anunció que buscará la integración de la primer Red Estatal de Víctimas en Tlaxcala para que, en conjunto, todas las víctimas directas o las víctimas indirectas exijan justicia.

“Ya hay familias que están desesperadas, están cansadas, por desapariciones, personas injustamente detenidas, en el caso de los feminicidios no hay sentencias en Tlaxcala, y queremos sentar un precedente”, apuntó.

Don Efrén, como le conocen en Cuapiaxtla, no detuvo su trayecto, su meta fue caminar desde ese municipio de dónde es originario hasta el Palacio de Gobierno en la capital de Tlaxcala; la distancia es de al menos 64 kilómetros que caminó entre el frío y la niebla de la madrugada, y el rayo del sol del mediodía. Acompañó su caminar con los temas musicales que han surgió en defensa de las mujeres y protesta contra la violencia de género.

Pasadas las 17:00 horas, en medio de un aguacero, arribó a la explanada del Palacio de Gobierno donde lo esperaban algunos grupos de mujeres que se han organizado para exigir justicia por cada uno de los feminicidios ocurridos en los últimos años en Tlaxcala.

“No vamos a cansarnos de seguir exigiendo justicia”, reiteró el ahora activista, luego de explicar que hubo una reciente audiencia por el feminicidio de su hija, en la que el “asesino confeso” solicitó el procedimiento abreviado y una reparación del daño a la víctima, la cual él rechazó porque eso no representa justicia.

“Nosotros como familiares jamás aceptamos que se pudiera acoger al famoso proceso abreviado, no estamos de acuerdo en una reparación del daño, y además, exigía, todavía, una disminución de la sentencia”, señaló.

Agregó que, como víctimas indirectas del feminicidio de Cecilia, no aceptarán ningún acuerdo de reparación del daño con quien la asesinó porque la ley prevé cantidades “irrisorias”.

“Yo les digo, póngale precio a la vida de un ser querido de un juez, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, del mismo imputado y ellos que determinen cuál es la cantidad económica que vale su ser querido”, acotó.

Remarcó que solicitarán la pena máxima para el feminicida, la cual está entre 40 y 70 años si es que hay agravantes.

“Pero qué más, con toda la alevosía, ventaja, seis disparos por la espalda y, además, haber hecho una fosa en la que prácticamente la quería desaparecer, eso, un asesino confeso que al poco tiempo pueda salir, es una responsabilidad del Estado, si lo deja libre porque nuestras familias van a seguir corriendo peligro”, concluyó.



apr/rcr