Compras de auditora desatan otro round entre góber y diputados

Quienes traen un nuevo jaloneo en Morelos, nos platican, es el Congreso local y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de que el Legislativo separó de su cargo a la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López Rodríguez, cercana de don Cuauhtémoc. Nos explican que los legisladores acusan a doña América de haber gastado más de 80 millones de pesos en diversos productos en una tienda departamental de renombre, pero aún no está claro si fue en beneficio propio o de alguien más, y aunque don Cuauhtémoc acusa que se trata de una embestida política, el grupo de diputados locales de oposición asegura que la denuncia fue presentada por el consejo de vigilancia de la ESAF. ¡Vaya trabuco!

Todo sea por el aguinaldo

Donde se presentó una “inusual unanimidad parlamentaria”, nos cuentan, fue en Guanajuato, pues diputados locales de todos los partidos recibieron 302 mil 220 pesos de aguinaldo, sin poner “un pero”. Nos indican que el líder de la bancada panista y presidente de Junta de Gobierno del Congreso local, Luis Ernesto Ayala Torres, justificó que “así está establecido por la ley” y como son muy cumplidos, pues “¿a quién le dan pan que llore?”, pero, además, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN) agregó que la prestación es alta “por la responsabilidad que tienen de hacer leyes”, lo que para algunos fue “curarse en salud”, ya que el aguinaldo de don Diego es superior al de los legisladores. ¡Zas!

Cambia trabajo por masajes

Nos comentan que a más de uno dejó con la boca abierta en Hidalgo la exhibida que le dieron los servidores de la nación en Huejutla al director regional de Programas Sociales, Gelacio Velázquez Hernández (Morena), por presuntos abusos de autoridad y malos tratos. Nos detallan que, además de denunciarlo, los empleados dieron a conocer que don Gelacio “le carga la mano” a las personas que no son afines, a todos les exige cuotas económicas, además de que a “sus consentidos” les permite un bajo rendimiento a cambio de masajes relajantes, porque don Gelacio se cansa de “sus arduas labores”, y aunque ya se investiga el tema, más de uno exige castigo ¿o será un modelo de trabajo de la 4T?

Tropezón por bicicleta

A la que “se le volteó el chirrión por el palito” en Baja California Sur, nos comparten, fue a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero (Morena), en su intento por promover la actividad física. Nos relatan que a doña Milena se le ocurrió que los viernes todos los funcionarios del ayuntamiento se trasladen desde su casa en bicicleta, pero no faltaron los haters que la invitaron a transitar en las “calles reales” que tienen baches, para que vea que no sólo es de voluntad, además de que hay zonas inseguras y no todos tienen el privilegio de pedalear en compañía de policías como ella y le reprocharon que antes de presumir sus fotos, mejore esas deficiencias. ¡Ya no puede pasear uno a gusto!