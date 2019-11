Compañeros de Lorena exigen aclarar asesinato

Pachuca.— Integrantes de la comunidad lasallista de Hidalgo salieron a las calles de Pachuca para exigir justicia por el asesinato de la joven estudiante Lorena Tinoco, quien fue hallada muerta el pasado 29 de octubre.

El martes anterior, las autoridades informaron el hallazgo del cuerpo de Lorena Tinoco Gasparin, de 21 años de edad, en el municipio de Tizayuca. La joven había sido vista por última vez el viernes anterior cuando salía del bar Prime en compañía de otra mujer aún no identificada.

Ayer, con ropa negra, pancartas y consignas, cientos de alumnos exigieron a las autoridades que se aplique la alerta de género en esta entidad, donde organizaciones sociales contabilizan 54 muertes violentas de mujeres entre enero y septiembre.

“No nos sentimos seguras, al salir ya no sabemos si vamos a regresar; hay algunos compañeros que nos acompañan en ocasiones a nuestras casas, pero igual nos puede pasar algo”, afirmó una de las participantes.

Por su parte la rectora de la Universidad, Lourdes Lavaniegos, lamentó la situación por la que atraviesan las jóvenes; “a mí me parece que no nos estamos dando cuenta que la sangre que tenemos hoy no es sangre ficticia”.

Sin poderlo creer

Entre los participantes estuvo vestida de negro Matilde Gasparino, la madre de Lorena, acompañada por las compañeras de su hija.

Con el dolor en el rostro, Matilde reconoce que no estaba preparada: “Yo tenía la esperanza de encontrarla, a lo mejor drogada o violada; y pensaba, si la encuentro mal, veo por todos los medios que se reponga, pero jamás en la vida pensé cómo me la iban a dejar”.

Recuerda que ese 27 de octubre la alerta de que algo no andaba bien fue alrededor de las 11 de la noche cuando no respondía el teléfono; supo entonces que algo no estaba bien.

Matilde relata que ese día Lorena había acudido con algunos amigos a Huasca, donde hicieron una carne asada y luego decidieron acudir al bar a Pachuca. Ahí, según el testimonio de sus amigas, una mujer la interceptó y empezó a convivir con ella.

La madre de Lorena sospecha que algo pasó en el lugar; tal vez una amenaza, pues dice que su hija nunca se hubiera ido con una persona desconocida.