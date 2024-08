Zacatecas.- A casi 14 años de la desaparición de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez, cuando transitaban por el municipio de Calera el 30 de septiembre de 2010, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió una disculpa pública a los familiares de las víctimas, para dar cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que fue emitida desde el año pasado.

En su mensaje, doña Natividad Guerrero, madre de Dalia, dijo que la disculpa pública “es lo menos que pueden hacer las dependencias de gobierno ante tanta indolencia, omisiones y violaciones de derechos humanos de las víctimas directas e indirectas”.

Recalcó: “Cómo es posible que ninguna autoridad en casi 14 años no haya hecho nada por encontrar a mis seres queridos desaparecidos” y mencionó el sufrimiento que le ocasionaron las autoridades en todo este tiempo, al recurrir a diversas instituciones de Zacatecas, Jalisco y a nivel federal para exigir la búsqueda, debido a que la desaparición ocurre cuando salieron de Guadalajara rumbo a Estados Unidos.

La madre buscadora mencionó que las disculpas públicas le generaban “sentimientos encontrados”, porque le alegraba que se reconociera por parte de la autoridad sus omisiones, a la par, que se logra un avance en la cuestión jurídica, debido al acompañamiento del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) que le ha apoyado en todas las acciones emprendidas.

Consideró que si las investigaciones hubieran sido inmediatas y “si las dependencias gubernamentales no hubieran sido tan indolentes y hubieran hecho su trabajo, no estaríamos hoy sufriendo tan grande tragedia, no solamente nosotros sino todo el país”.

Doña Natividad dijo que la búsqueda seguirá hasta encontrar a su hija y yerno, porque es una promesa que le hizo a su nieto cuando tenía 3 años de edad, pero, hoy, se ha convertido en un joven de 17, y ambos siguen exigiendo la búsqueda y localización de sus seres queridos.

Por su parte, el fiscal Cristian Camacho Osnaya al pedir las disculpas públicas para cumplimentar la recomendación 167/2023 de la CNDH, rechazó el actuar de los funcionarios de la entonces Procuraduría de Zacatecas que cometieron las violaciones a los derechos humanos en la investigación y búsqueda de las víctimas, por ello, conminó a los actual personal de esta institución a ser empáticos y respetar los derechos humanos en toda acción para garantizar que no sea vuelva a repetir estos hechos.

Buscadora irrumpe evento del gobernador

Entre gritos y reclamos, en un evento público del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, reapareció Virginia de la Cruz, madre buscadora que hace un mes denunció la tardanza de ocho meses en entregarle el cuerpo, sin embargo, ahora acudió al Palacio de Convenciones, donde se realizaba la presentación del avance semestral de la estrategia de seguridad y la Agenda de la Paz 2024.

Poco después de que Monreal tomara la palabra para emitir su discurso, de pronto, se escucharon los gritos de Virginia quien buscaba acercarse hasta al escenario: “¡Pinche perro asesino! “¡Devuélveme a mi hijo, por qué no me das la cara!

Al escuchar los gritos, el gobernador enmudeció por un momento y quedó desconcertado, por lo que el personal técnico apagó los micrófonos para que no se escucharán por las bocinas los gritos de la manifestante.

Un tanto nervioso, el gobernador decidió ignorar a Virginia y trató de retomar su discurso, mientras el personal del gobierno acudió a retirarla del lugar. El video de la transmisión en vivo de este evento oficial fue eliminado para luego subirlo editado.





