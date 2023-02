Combatir la violencia desde el noviazgo, el reto

Ciudad Juárez.— “Te celo porque te quiero” o “si no eres para mí, no serás para nadie”, son algunas de las frases que cientos de jóvenes escuchan a diario en las relaciones de pareja, y que no identifican como el inicio de una situación de violencia.

Es en el noviazgo donde las mujeres comienzan a vivir la violencia machista, que en muchos casos termina en feminicidio, explica Yadira Cortés Castillo, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

Como ejemplo cita el caso de Mya Villalobos Saldaña, la joven de 17 años que en octubre pasado fue apuñalada por quien era su pareja sentimental en el momento en el que ella terminó la relación.

Ahora el adolescente agresor de 17 años está prófugo de la justicia en Chihuahua y Mya, además de luchar por la detención de su expareja, comenzó el camino para lograr que los diputados del Congreso de Chihuahua modifiquen la Ley de Adolescentes Infractores estatal, para que se contemple la reclusión de menores en delitos graves como en su caso.

El inicio de la violencia machista

De acuerdo con Yadira Cortés, muchas mujeres, sobre todo adolescentes, se ven expuestas en violencia dentro de las relaciones debido a que no identifican los comportamientos o acciones machistas y violentas de sus parejas.

“La violencia contra las mujeres, el tema del machismo, de sentir que poseen el cuerpo de la mujer, viene desde los noviazgos, desde la adolescencia. Desde el ‘es mía y de nadie más’, ‘si no es mía no es de nadie’. Hemos visto muchos adolescentes varones que ejercen una violencia extrema”, explica.

La activista recuerda el caso de Rosita, una niña de 13 años de edad que fue asesinada en septiembre de 2021 en Ciudad Juárez por tres jóvenes de 15, 16 y 17 años, presuntamente porque se negó a tener relaciones sexuales.

“Eran sus amigos de la adolescencia, pero pasó por esta violencia que es normalizada del hombre hacia la mujer, de sentir que son dueños del cuerpo de la persona, de la mujer.

“Por ello es bien importante que todos nos podamos acercar a talleres donde nos permitan la identificación y con ello la prevención de la violencia y la violencia feminicida”, expone.

La educación

La Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez realiza talleres para concientizar a las adolescentes y mujeres de distintas colonias sobre la violencia que se puede ejercer en las relaciones de pareja.

Son importantes porque de 60 mujeres que acuden, al menos 15 sufren violencia en el noviazgo

La experta considera que es importante que las mujeres identifiquen desde un inicio de la relación las señales que pueden llevar a que la convivencia con su pareja pueda ser violenta.

Dice que tanto mujeres como hombres no identifican que están en una relación violenta, ya que ellos han señalado en los talleres que acciones como celar, pedir contraseñas de redes sociales, no dejar que sus parejas usen ciertas prendas o vean a sus amistades son normales, pues sus papás, amigos y familiares lo hacen.

“Vamos descubriendo en cada taller que nos dicen, sobre todo las jovencitas, ‘¿a poco eso es violencia?’, ‘a mi me pasaba eso’, ‘como le pasaba a mi amiga’. Van identificando la violencia y hay que tomar cartas en el asunto. No significa que no pueda haber relaciones de pareja, claro que puede haberlas, pero que éstas sean sanas, libres de violencia”.

En Casa Amiga Centro de Crisis, otra organización aliada de Red Mesa en Juárez, también realizan talleres cada sábado para jóvenes en donde les ayudan a identificar la violencia y prevenirla.

“Es importante que desde las instancias públicas se realicen acciones así, constantes para este tema, para que las chicas sepan aquí puedo tener una aliada e información, e igual llevarlos a las primarias, secundarias, que es donde se empieza con estas temáticas complicadas”, resalta Yadira Cortés.

Señala que cuando llegan a alguna preparatoria o en alguna sesión siempre una adolescente las detiene para contarles las situaciones de violencia que han vivido ellas, las amigas o hasta sus mamás.

En un inicio, la violencia que viven en un noviazgo inicia con la sicológica, para después ir escalando conforme avanza la relación, es decir, comienza con celos, para después tener el control sobre la persona y llegar a otras violencias.

“Entran en esto que se le llama el círculo de la violencia, en el que me haces y te hago, entonces es un enganche espantoso”.

Considera que es necesario que las mujeres identifiquen las violencias en una edad más joven, para que puedan poner un alto, saber cómo llevar sus relaciones de pareja y evitar riesgos que pueden escalar hasta el feminicidio.