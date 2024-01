San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un comandado emboscó a Luis Hernández Pérez, hijo del líder de la Organización Campesino Emiliano Zapata (OCEZ) Región Carranza, José Manuel Hernández Martínez, pero sobrevivió a la agresión armada, informó la central que agrupa miles de indígenas tzotziles.

El incidente ocurrió a las 11:00 horas de este lunes, cuando Luis viajaba en un vehículo entre las comunidades 28 de junio y la conocida como López Hernández, que son tierras recuperadas por la OCEZ y que se encuentran en las cercanías del ingenio Pujiltic.

Luis logró sobrevivir al ataque y minutos después fue trasladado hacia la clínica del IMSS ubicada en la cabecera municipal de Venustiano Carranza. Su estado de salud fue reportado como “estable”.

“Fueron varios disparos de armas de fuego que lanzaron los atacantes, pero pensaron que Luis ya estaba muerto y no fue así, porque logró huir del lugar”, dijo un lugareño que pidió no ser identificado. Luis recibió un disparo de arma de fuego, pero no dañó órganos vitales de su cuerpo, explicó el entrevistado.

A raíz de este ataque, las comunidades tzotziles agrupadas en la OCEZ Región Carranza-Casa del Pueblo se declararon en “alerta”, ante posibles nuevas agresiones de grupos armados que operan en la región.

El 24 de mayo del 2021, otro hijo de José Manuel Hernández Martínez, Jorge Armando Hernández Pérez, de 35 años de edad, fue asesinado a balazos, en las inmediaciones del ingenio Pujilitc.

Los hechos ocurrieron la comunidad Nuevo Soyatitán, del municipio de Venustiano Carranza, donde además de José Manuel, perdieron la vida dos de sus acompañantes.

El ataque armado ocurrió cuando los tres indígenas tzotziles habían descendido de su vehículo, un vehículo Volkswagen con placas DSZ-191-C, para tomar pozol en un puesto de venta ubicado sobre la carretera.

Los otros dos asesinados fueron Jordán López de la Cruz, de 36 años yAbenamar Hernández de la Cruz, de 25 años.

Los sicarios dejaron una cartulina donde amenazaban a José Manuel: “Don Chema, Los Coyotes y Casa del Pueblo se los va llevar la verga”.

