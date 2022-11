Coalcomán, el nuevo centro de extorsiones

Coalcomán.— Desde febrero pasado, cuando el Ejército mexicano lanzó un operativo en contra de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se habían apoderado de varios poblados de Tepalcatepec y otros puntos de Tierra Caliente, los grupos criminales sólo cambiaron de sede.

Huyeron al municipio de Coalcomán, del que han hecho su principal base de operaciones en la región. “Desde entonces, ahí están y nadie los ha tocado. Se sabe que ahí están, se ha dado su ubicación al Ejército, y no van”, acusó un habitante.

Explicó que el CJNG controla la parte económica y comercial, al grado que el cobro de piso es de sus principales ingresos.

Leer también: Matan a tres mujeres en una casa de Guanajuato; hieren a otra y a un niño

En un recorrido por la zona, EL UNIVERSAL platicó con comerciantes, habitantes e incluso con un mando de seguridad local, quienes describieron la situación.

“No me dejaban ni los calzones”

Habían pasado dos meses de que Alonso Javier Valencia empezaba a recuperarse de la crisis que dejó en su negocio la pandemia de Covid-19, cuando se le vino algo peor: un grupo armado al servicio del CJNG llegó hasta su establecimiento de comida y le exigió su primera cuota, “a cambio de respetarle la vida y protegerlo” a él y a su familia.

Recordó que los sujetos estaban liderados por una mujer, portaban armas largas y venían en camionetas rotuladas con las siglas del CJNG.

Alonso dijo que al principio no tuvo más remedio que acceder a esa extorsión, por temor.

La primera cuota fue de 30 mil pesos al mes, cuando había días en que con trabajos vendía 2 mil pesos. El pago de la extorsión a veces salía de su bolsa, porque había que pagar los servicios del local, sueldos e insumos.

“No me dejaban ni los calzones. Y para acabarla de chingar, después aumentó la cuota, porque ya ellos también me consumían alimentos y ni me los pagaban”, acusó el hombre.

Para el comerciante no hubo más opción que huir junto con su familia. Aprovechó el paso de un convoy militar para sacar a su familia de Coalcomán y tratar de empezar una nueva vida en otro municipio.

Secuestros y extorsiones para todos

Francisco Mendoza Reyes, otro habitante de Coalcomán, ha estado involucrado en labores sociales como docente y en la ayuda a las comunidades.

Relató que, tras una reunión con pobladores, se dio a conocer que desde hace dos meses aumentaron las extorsiones a todo tipo de comercios, con cuotas que van de los 20 mil a los 100 mil pesos mensuales, así como los secuestros a particulares.

“Aquí pagan cuota desde los que tienen un negocio muy pequeño de fruta, hasta las tiendas grandes, como ferreterías, carnicerías, boutiques, de todo tipo.

Leer también: Detienen ex director de Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas

“A todos nos cobran cuota y al que no puede pagar lo amenazan con que le van a mandar camionetas con gente armada para matarlos y llevarse a su familia”, explicó el docente.

Otro de los asistentes a esa reunión, y que pidió el anonimato, denunció que uno de sus familiares fue secuestrado hace más de un mes, a manos de esa organización criminal.

Señaló que presentaron la denuncia ante la fiscalía de Michoacán, así como ante la Embajada de Estados Unidos en México, porque la víctima tiene doble nacionalidad.

“Pero el gobierno no hace nada. Dijeron que iba a venir el operativo y no han llegado. A él y a otras 19 personas las tienen en una localidad que se llama Barranca Seca”, aseguró el familiar.

Explicó que las víctimas de secuestro —entre las que hay estudiantes hasta ganaderos, jornaleros y comerciantes—, han sido torturadas, amarradas y que a otras más ya las han asesinado, porque sus familiares no pueden pagar el rescate.

“Todo mundo lo sabe, te insisto: ya le dijimos al Ejército y no hacen nada, que porque su presidente no los deja. Entonces, ¿esperamos que maten a los nuestros?”, cuestiona.

“Necesitamos que el Ejército le entre”

Los habitantes de Coalcomán pidieron al gobierno federal que ponga en marcha los operativos del Ejército mexicano, que tiene un cuartel en el municipio.

“Eso ya es un cinismo, oiga. Pues en manos de quién estamos y nada más porque no les dan la orden, el gobierno no quiere actuar”, dijeron.

Fuentes de seguridad consultadas revelaron que tienen identificados a los jefes de plaza en el municipio, entre ellos una mujer, exfuncionaria municipal, y el dueño de un aserradero.

Para las áreas de seguridad, la exfuncionaria y el empresario maderero son los lugartenientes y responsables de la violencia, secuestros y extorsiones.

Ambos están bajo el mando de Armando Gómez Núñez, Delta 1, comandante de las fuerzas de élite del CJNG, quien también se pasea en la zona.

Los informes de inteligencia, también dan cuenta que otros de los líderes criminales que se refugian en Barranca Seca y alrededores son Ricardo Carrillo Mendoza, El Alacrán, presunto responsable del homicidio del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia; y Pedro López Barajas, El Pedrín o La Coya.

Las fuentes aseguraron que el Cártel Jalisco Nueva Generación opera con fuerza en Coalcomán, Chinicuila y Aguililla.