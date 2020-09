Claudia Pavlovich advierte sobre campaña de desprestigio en su contra

Hermosillo.- La gobernadora Claudia Pavlovich difundió un mensaje videograbado a los sonorenses donde advierte que ella y su familia están siendo víctimas de una campaña de desprestigio como parte del inicio de las elecciones electorales que se celebrarán en el 2021.

Este mes de septiembre inició el año electoral y con el llegaron las campañas sucias las mentiras, las infamias, las Fake News. No me resultan extrañas hace cinco años la viví y lo que fue peor mi familia las padeció, dijo.

“Ahora, la historia se repite y aunque no estaré en la contienda ni en las boletas electorales algunos personajes me ven como la rival a vencer aún y cuando he demostrado por cinco años mi voluntad de gobernar para todos con todos y por todos, pero les molestan y les estorban a sus intereses, los buenos resultados que un gran equipo en este gobierno le ha ofrecido a los sonorenses”.

Destacó que hay retos y trabajo por enfrente y cada día seguirá dando su mejor esfuerzo por la familia sonorense, “por eso burdamente inventan noticias inventan mentiras de todo tipo de mi gobierno de mi familia y quién sabe qué más inventaran en el futuro”, externó.

Aseveró que tiene muy claro que con el año electoral van a llegar intentos de engañar a los sonorenses, “por eso burdamente inventan noticias como una supuesta compra de parte de mi familia política de la frigorífica Contreras, una empresa empacadora y comercializadora”.

iPor favor!, ya no hallan que inventar exclamó la gobernadora Pavlovich, al detallar que en este caso fue doble la mentira porque aparece como si lo hubiese publicado un periódico y el mismo diario la desmintió, “ni mi familia política ha comprado esa prestigiado empresa como ellos mismos ya lo han dicho en incontables ocasiones”, aclaró.

“Se los digo muy claro a las mentiras se les va a contestar con verdades y a las calumnias con resultados”.

Agregó que siempre dará la cara porque no hay nada que ocultar. “Aquí estará la gobernadora trabajando hasta el último día de frente a los ciudadanos con todo mi corazón con todo mi cariño y con todo mi coraje”.

Pavlovich enfatizó que en estos cinco años de gobernar nunca se ha sentido sola porque han estado los sonorenses a su lado.

“Siempre voy a estar a la altura de esa confianza”, dijo al final de su mensaje a los sonorenses.

Inició el año electoral y, con él, las campañas sucias en mi contra, la historia se repite. Frente a las mentiras, las calumnias y las Fake News seguiré trabajando y dando resultados por las familias sonorenses.#QueSigaSonora pic.twitter.com/NeP53U8sO7 — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) September 20, 2020

afcl