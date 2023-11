Hermosillo, Sonora.- Cientos de personas participaron en la "Marcha de las Luciérnagas", en la capital de Sonora quienes se manifestaron contra la construcción de vías del ferrocarril en el tramo Nogales-Ímuris, donde advierten un atentado contra el medio ambiente.

Los ambientalistas se reunieron en las escalinatas de Museo de la Universidad de Sonora, para manifestarse a favor del conservación y cuidado de esta Área Natural Protegida de Sonora.

¡No al ecocidio, no al ecocidio, no al ecocidio!, ¡la gente consciente defiende al medio ambiente!, ¡sin MIA no hay vía!, arengaron por las calles, mientras enfilaban su trayecto hacia Palacio de Gobierno.

La marcha convocada por la asociación Caminantes del Desierto, tiene como objetivo proteger el santuario copechi en el Río Cocóspera, el cual advirtieron, corre riesgo de desaparecer por la construcción del tren fronterizo.

Lee tambié: VIDEO: Hombres someten a mujer y la suben por la fuerza a un mototaxi en Oaxaca; Fiscalía investiga

"El Río Cocóspera es un sitio ecoturístico y de gran importancia para la biodiversidad, aquí se han visto osos, jaguares, ocelotes y águilas. Es uno de los ríos más saludables que tenemos en Sonora, casi todo el año tiene agua y esto se debe a las labores de conservación que se han hecho en los ranchos aledaños", argumentaron los ambientalistas.

Esta obra forma parte del proyecto del Gobierno del Estado con el respaldo de la Federación en la construcción y rehabilitación de las vías de comunicación terrestres que conectan con el mercado más grande del mundo, como lo es el de Estados Unidos de Norteamérica.

Sergio Müller, integrante de Caminantes del Desierto, externó que "el río Cocóspera es el único santuario de luciérnagas en Sonora, de los pocos ríos con agua todo el año siendo hogar de osos, jaguares y ocelotes, que será destruido para construir un tren que no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental ni cambio de uso de suelo".

El Manifiesto de Impacto Ambiental debió haberse hecho antes de iniciar la obra, actualmente ya se ha desmontado desde San Lázaro hasta San Antonio, así mismo el Río Cocóspera pertenece a un Área Natural Protegida por lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas debe ser consultada.

"No estamos en contra de las vías del tren, ni del tren, ni del progreso, pero si de las formas de como se está haciendo", externaron los activistas.

Lee también: Entran frente frío 13 y 14 ¿Cómo y a qué estados afectarán hoy 30 de noviembre?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rdmd