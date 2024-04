TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- La Organización de la sociedad civil “Las Abejas" pidió al gobierno que intervenga para detener la violencia en Pantelhó donde las autodefensas ‘El Machete’ e integrantes del grupo Los Herrera se involucran en balaceras.

Representantes magisteriales informaron que profesores que imparten clases en escuelas de ese municipio de la región Altos de Chiapas estaban atrapados, habían quedado ahí el miércoles y no podían salir hasta este jueves que lograron dejar el municipio.

Lugareños de Pantelhó informaron que decenas de personas que viven en la cabecera local, la tarde de este jueves abandonaron sus viviendas por temor a que fueran agredidas.

La organización de la sociedad civil Las Abejas solicitó a las autoridades de gobierno que emprendan acciones urgentes para evitar más "derramamiento de sangre por enfrentamientos entre grupos armados en Pantelhó". Principalmente que garanticen la vida, la integridad física y psicológica de niños, mujeres y ancianos integrantes de esa organización que viven en zona de conflicto.

Lee también Ataque a familia deja 3 muertos y 3 heridos en Pantelhó, Chiapas; hay menores entre las víctimas

La organización de la sociedad civil Las Abejas solicitó a las autoridades de gobierno que emprendan acciones urgentes para evitar más "derramamiento de sangre por enfrentamientos entre grupos armados en Pantelhó". Foto: archivo

En un documento agregó que en Pantelhó se encuentran en peligro los integrantes de Las Abejas, quienes están asustados por las balaceras y enfrentamientos. Esa violencia los mantiene en la zozobra e incertidumbre,no pueden salir a realizar sus actividades cotidianas.

Las abejas dijeron que en medio de la violencia en Pantelhó, sus integrantes que viven en ese municipio y sus inmediaciones, se resguardarán en sus casas con "la bandera de paz" a la vista. Demandaron que se resuelva el conflicto para que no persistan las violaciones a los derechos de "los pueblos ni las afectaciones" a la vida y la salud de sus familias y comunidades.

La situación en Pantelhó se agravó en días recientes , según pobladores, después del retorno de Rubén Herrera, uno de los integrantes de la familia "de sicarios" que durante dos décadas mantuvo el control de la zona. Contaron que esa persona transitó en una camioneta guinda. Fue cuando mataron en la cabecera municipal a un hombre conocido como César, el dueño de una tienda de abarrotes. Posteriormente asesinaron a otra persona y también secuestraron a los choferes de tres camiones de volteo. Ahí fue cuando las autodefensas y el pueblo decidieron que debían actuar y presionar a las autoridades de gobierno.

Lee también Enfrentamiento deja 2 muertos y 2 heridos en Pantelhó, Chiapas

A partir del lunes, integrantes de El Machete bloquearon tramos carreteros de la zona, pero personas armadas de los Herrera acudieron y dispararon para desalojarlos, no se sabe si hubo lesionados. Los integrantes del grupo delictivo, no han expulsado a nadie, y dejaron salir a quienes lo decidieron.La tarde de este jueves salieron 45 vehículos, aunque al parecer, 17 regresaron, no se sabe por qué.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr