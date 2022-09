Chiapas, imán de las corcholatas

Donde la sucesión presidencial rumbo a 2024 está a todo lo que da, nos platican, es en Chiapas, sobre todo en lo relativo a las corcholatas de Morena, pues todos se han encargado de hacerse presentes de un modo u otro. Por ejemplo, nos mencionan, el canciller Marcelo Ebrard ya se reunió con pueblos originarios en Chiapa de Corzo, donde hasta convivió con pozole y cochito horneado, mientras que el senador Ricardo Monreal hizo lo suyo en Tuxtla. En tanto, nos añaden, simpatizantes de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calientan válvulas para una probable visita al estado, al tiempo que ya realizaron dos eventos en su honor, uno con productores del campo y otro con jóvenes. Ya veremos, nos indican, con un suelo tan parejo, quién es el o la aspirante que logra conquistar el respaldo de la tierra del pozol y el Cañón del Sumidero.

El regalito de don Martín

Nos comentan que en los siguientes días, el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, pasará de investigador a notario público número 72, por el fiat notarial que le otorgó el gobernador Martín Orozco (PAN). No obstante, nos explican, don Jesús deberá buscar primero la figura jurídica que le permita dejar la fiscalía para no caer en abandono de funciones, pues juró fungir en el cargo hasta febrero de 2024 y la Constitución local no contempla la solicitud de licencia, sólo la ausencia definitiva, lo que tendría que comunicar al Congreso estatal para que proceda a nombrar a un nuevo fiscal por el periodo a completar. Al final, lo valioso terminará siendo el regalito que le hizo el góber.

De campañas y videos