Conkal, Yucatán.- Fuerzas federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en tres predios de este municipio, en dos de los cuales aseguraron drogas naturales y sintéticas.

Resultado de este operativo conjunto contra el narcomenudeo, se detuvo a cuatro personas: Javier Mariano C. C., Teresa de Jesús M. E. , Juan Carlos G. M., y Javier C. C. de 47, 37, 18 y 25 años de edad, respectivamente, donde también se aseguró una báscula y dinero en efectivo.

En uno de los predios junto con los adultos estaba un menor, que fue resguardado por elementos de la Unidad Especializada para la Prevención de la Violencia Familiar y de Género (Uniprev) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y luego fue entregado a familiares.

En un tercer predio, incluido en la orden de cateo y habitado por una pariente de los detenidos, no se hallaron sustancias ilícitas.

Por las fuerzas federales participaron elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Por la Fiscalía General del Estado (FGE) intervinieron elementos especializados en el combate al narcomenudeo y peritos en criminalística. Por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), de Seguridad Ciudadana y la Unidad Canina.

Las autoridades agradecieron la participación ciudadana por sus reportes de hechos sospechosos o ilícitos a los números 9-1-1 (Emergencias) y 089 (Denuncia Anónima).

