Castigo... ¿sólo para detractores?

Más de una ceja se levantó en Guerrero, nos cuentan, debido a la rápida reacción de la fiscalía estatal ante una denuncia que presentó la esposa del alcalde de Alcozauca, el perredista Sebastián Ortiz, quien la golpeó. El tema, nos dicen, es que contrario a otros casos, la fiscalía hizo público el caso, prácticamente con bombo y platillo, lo cual despertó inquietudes, pues en el estado hay cientos de delitos contra las mujeres cuyas investigaciones de plano no avanzan, como la denuncia que hay contra Félix Salgado (Morena), senador y padre de la gobernadora, Evelyn Salgado (Morena), quien está denunciado por violación sexual. ¿Será que en Guerrero se cree que los agresores sólo militan en los partidos de oposición?

Tiembla gabinete sinaloense

Los que cada vez se sienten menos seguros de continuar en su cargo, nos revelan, son los actuales miembros del gabinete del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (Morena), debido a que en menos de un año que lleva la actual administración, varios funcionarios han dejado el barco. Pero eso no es todo, nos dicen, sino que ha alarmado que de forma pública, el morenista ha externado su decepción de varios funcionarios, acusándolos de pasivos o flojos y enviándoles mensajes muy claros de que si no se levantan más temprano o pronto los enviará a sus hogares. Como dicen por ahí, sobre advertencia no hay engaño.

Nuevo León “fosfo, fosfo”

Desde Nuevo León nos platican que este fin de semana el gobernador Samuel García (MC) y el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio (MC), se vistieron a la usanza vaquera, a fin de encabezar una cabalgata en la que participaron más de 2 mil jinetes para iniciar los festejos por los 426 años de la fundación de la capital. Pero entre todo, nos dicen, en el contingente destacó el caballo del góber, que lució unas vendas de protección en un llamativo color naranja “fosfo fosfo”, como se popularizó en campaña. No cabe duda que hay pequeñas cosas que llegan para quedarse.