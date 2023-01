“Casi me mata... y ahora vivo con miedo”

Ciudad Juárez.— “Existo porque resisto” es la frase con la que Mya Villalobos Saldaña dio a conocer el intento de feminicidio del que fue víctima por parte del joven que era su novio en octubre de 2022, hecho que le cambió la vida.

Mya, de apenas 17 años, vive en Camargo, Chihuahua, y fue apuñalada 47 veces por Erik D. B. C., también de 17 años.

La joven, además de exigir justicia y que su agresor tenga una sentencia, ahora busca que ninguna otra chica sea víctima de la misma violencia que ella vivió.

“Me voy a morir”

En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que el día que fue agredida por quien era su novio sintió que iba a morir.

Mya relata que el 11 de octubre de 2022, cuando sucedieron los hechos, estaba pasando el día con su pareja, y aunque todo transcurría con normalidad, al llegar a la casa de Erik, él comenzó a discutir e insultar a su madre, razón por la cual Mya decidió terminar la relación.

“Yo me molesté y le dije: ‘Ya no quiero andar contigo, llévame a mi casa’. Me salí y me subí al carro. De camino a mi casa me cuestionó si ya no íbamos a andar y le dije que si se seguía comportando así, no.

“Él me dijo que yo no estaba para poner condiciones y empezó a insultarme”, narra la joven.

Al estar cerca de su casa, Mya decidió bajar del vehículo y al tratar de detenerla fue cuando Erik le cortó el cuello con una navaja.

“Yo me asusté, le dije: ‘Estoy sangrando’, a lo que él respondió: ‘Perdóname, perdóname, no te pasó nada’, y me abrazó. Me asusté y grité ‘¡ayuda!’; él empezó a clavarme la navaja sin parar en la espalda y luego en el cuello. Sentí que el aire se me fue por la garganta y vomité, fue entonces cuando me rendí, pensé, ‘me voy a morir’... me quedé tirada en el piso, me rendí”.

Aunque una persona se acercó para auxiliar a la joven, no tuvo suerte; como pudo se levantó y trató de correr; sin embargo, llegó la madre del agresor, le pidió perdón por las heridas que su hijo le había realizado y entre ambos la subieron al carro.

“Recuerdo que lo único que le dije a la señora fue: ‘Me mató, me voy a morir’, ella no decía nada, venía hablando por teléfono. Llegamos a Urgencias y después me trasladaron a Chihuahua”.

Luego de que Mya pasara días en el hospital denunció en sus redes sociales la agresión que vivió por parte de Erik, quien por ahora sigue un proceso judicial desde casa.

“No está detenido, está llevando el juicio en casa, está libre”.

“Quiero justicia porque mi vida cambió”

Para Mya, Erik debería estar preso y no enfrentando el proceso en libertad o en casa.

“Justicia, él tiene que estar privado de su libertad el tiempo que sea necesario, tiene que aceptar las consecuencias de sus actos”.

Los hechos ocurridos hace poco más de tres meses cambiaron la vida de Mya, quien ahora estudia el sexto semestre de la preparatoria, y debido a que una de las heridas le perforó el pulmón derecho, por el momento se encuentra impedida para realizar actividades físicas.

“Cambió mi vida, casi pierdo mi semestre escolar, ya no puedo realizar las actividades que antes realizaba de la misma manera. Vivo con miedo constante”.

Para la joven, el hecho de que Erick siga su proceso judicial en libertad es una alerta, ya que otros jóvenes pueden estar confiados en realizar este tipo de agresiones sin que estén presos.

Mya actualmente recibe apoyo sicológico; además, varios colectivos estatales y nacionales han difundido su caso para exigir justicia. En la próxima audiencia, el 27 de enero, será cuando se cierre la investigación en contra de Erik D. B. C. y se defina cuáles serán las pruebas admitidas para así fijar fecha para el juicio oral.