Capotea góber ir por “la grande”

Quien aplicó la de “ni sí ni no, sino todo lo contrario” en Yucatán, nos cuentan, fue el gobernador Mauricio Vila Dosal (PAN), pues capoteó las embestidas de la prensa para enfilarlo como aspirante a la candidatura presidencial para 2024. Nos comparten que durante su visita a Acapulco para el Tianguis Turístico, don Mauricio se puso el traje de luces y con “verónicas” afirmó que “cuando uno trabaja bien, vienen otras posibilidades para nuevas encomiendas”; luego, por “chicuelinas”, no rechazó la posibilidad de que pueda ser considerado como una carta política a futuro, pero, nos dicen, antes tendrá que sortear pendientes en su estado, como el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY). ¡Olé!

Despedida con tubo en CEDH

La que no se guardó nada en Zacatecas, nos platican, fue la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, María de la Luz Domínguez, durante su último informe de gestión antes de dejar el cargo. Nos indican que doña Luz le dio una buena raspada al gobierno de David Monreal Ávila (Morena), pues reprochó que “se han traspasado las fronteras de lo impensable, ya que la delincuencia no sólo asesina a hombres, mujeres o jóvenes, también mata a niños inocentes sin el menor recato, lo mismo en la calle, que en el interior de una iglesia”, y además desglosó las cifras de violencia en el estado y finalizó recordando que el organismo debe permanecer autónomo, independiente, imparcial y profesional, por aquello de que hay una larga lista de apuntados que piden el cargo. ¡Qué tal!

Invitados incómodos

Desde Sonora nos comentan que, a pesar de que trató de quedar bien y pararse el cuello, los invitados del alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez (PAN), no lo dejaron tan bien parado. Nos relatan que hace unos días, en la celebración de las fiestas del Pitic, se presentó el grupo de rock Moderatto, al cual don Antonio anduvo presumiendo por todos lados, pero en el concierto, el vocalista Jay de la Cueva salió con un vestido blanco de novia, un ramo y botas industriales, lo cual no causó mucha gracia entre algunos de los asistentes, quienes criticaron en redes sociales a la banda y hasta señalaron que “confunde a los niños”, mientras don Antonio “hace como que la virgen le habla” para no polemizar.

Piden justicia para “Batman”

Nos comparten que muy mal ha caído entre los grupos animalistas de Hidalgo la indiferencia que ha mostrado el alcalde Pachuca, Sergio Baños Rubio (PRI) ante un caso que ha sido vox populi. Nos refieren que hace más de dos meses fue capturado por una acusación dudosa un perro pitbull de avanzada edad que vivía en el fraccionamiento Colosio, llamado Batman, al cual, el Centro de Control Canino tiene en pésimas condiciones, poniendo en riesgo su salud y, a pesar de que vecinos del fraccionamiento entregaron la documentación para su liberación, el animal sigue encerrado, por lo que pidieron la ayuda de don Sergio, quien “ni los ve ni los oye”, pues tiene otras prioridades, como su grupo de motociclistas, con quienes sale a rodar seguido. ¡Santas, batinjusticias!