Candidaturas para diputaciones plurinomimales: las más redituables para los políticos

Monterrey, NL.- Las candidaturas para diputaciones plurinominales, las más seguras de redituar en una curul para los partidos políticos, ya que basta con alcanzar un mínimo del tres por ciento de la votación total, para llegar al Congreso local con al menos una de dos fórmulas, son acaparadas por líderes partidistas en los casos de PT, Nueva Alianza, PVEM y Redes Sociales Progresistas; y para recomendados cercanos a los candidatos a gobernador o cúpulas partidistas en el caso del PRI, PAN, y MC.

Por Morena fueron registrados personajes ajenos al partido, como Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, que va como propietario de la primera fórmula. Cantú fue candidato a gobernador por el blanquiazul en 2015 y alcalde panista de Monterrey, en el periodo 2000-2003, habiendo sido además regidor, diputado local, dos veces diputado federal y funcionario federal en las administraciones panistas.

Rumbo al proceso electoral del próximo seis de junio, Cantú buscó ser candidato a la gubernatura por el PAN, o ir por la alcaldía de Monterrey; pero fue relegado por los grupos que controlan el partido, los que se inclinaron por Fernando Larrazabal. Renunció al PAN el tres de febrero y el día seis se sumó al equipo de Flores Carrales. Días después haría lo mismo el senador panista Víctor Fuentes, que es candidato por Juntos Haremos Historia en Nuevo León para disputar Monterrey.

El suplente de Cantú Rodríguez es José Alfredo Pérez Bernal, que fue presidente estatal del PAN, regidor por dicho partido en Monterrey, además fue coordinador ejecutivo en los equipos de transición de los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.

También lee: Amplía Samuel García su ventaja, pero en gasto publicitario: Redes Quinto Poder

Encabeza la segunda fórmula plurinominal por Morena, la priista, María de Jesús Guidi Kaguas, diputada federal suplente de Juan Paredes Gloria, en el periodo 2000-2003, y diputada local en la LXXI Legislatura (2006-2009), en la que fue compañera de curul y de bancada de la hoy candidata a la gubernatura por Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, Clara Luz Flores.

En 2018, Morena perdió las dos diputaciones que ganó por la vía plurinominal, ya que Arturo Bonifacio de la Garza, se pasó a MC, mientras Claudia Tapia Castelo, quien hasta fue designada coordinadora de la bancada, después de ser relevada de la coordinación abandonó el grupo legislativo y formó la Bancada Progresista Independiente.

Otra vez como en 2018, el PT registró como propietaria de la primera fórmula a la actual diputada y presidenta del Congreso local, María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del fundador y dirigente nacional del partido, Alberto Anaya Gutiérrez. La segunda fórmula es encabezada por Daniel Gamboa Villarreal, yerno de Anaya Gutiérrez y Rodríguez Martínez, quien ha sido coordinador de asesores del PT en el Congreso local y regidor en Monterrey.

El PVEM puso como cabeza de la primera fórmula plurinominal, a Edgar Salvatierra Bachur, presidente estatal del partido, quien, en 2018, ya había recibido su constancia por la misma vía, pero una resolución del TEPFJ federal lo dejó fuera y ocupó su curul en el Congreso, Ivonne Bustos Paredes, por el principio de paridad.

El Partido Nueva Alianza NL, sin registro nacional, lleva como propietario de la primera fórmula a José Isabel Meza Elizondo, presidente estatal del partido, en tanto Redes Sociales Progresistas llevaría al Congreso de obtener al menos el tres por ciento, a su presidente estatal, Arturo Benavides Castillo (ex panista), y en la segunda fórmula está la priista, María de Jesús Huerta Rea, ex diputada federal y local por el tricolor.

También lee: Mueren dos niñas tras choque automovilístico en Nuevo León; conductor iba ebrio y drogado

El PRI registró como plurinominales al frente de la fórmula 1, a Ricardo Canavati Hadjópulos, hijo del ex senador y ex alcalde de Monterrey, Ricardo Canavati Tafich, mientras por el distrito dos registró a la ex candidata a la gubernatura, Ivonne Álvarez García, que perdió ante Jaime Rodríguez en 2015. Álvarez y Canavati, compiten también por la vía uninominal por los distritos primero y segundo, en ese orden.

Movimiento Ciudadano registró como candidatos plurinominales a Tabita Ortiz, que en la legislatura actual ganó su curul por la coalición Juntos Haremos Historia (PES), y en el último año se pasó a MC. La segunda plurinominal sería para el experto en temas de transporte, Hernán Villarreal, quien es coordinador de campaña del candidato a gobernador, Samuel García.

El PAN registró como candidato plurinominal propietario de la primera fórmula a Antonio Elosúa González, hijo del desarrollador inmobiliario Antonio Elosúa Muguerza, uno de los líderes más reconocidos del panismo de la vieja guardia.

apr/nv