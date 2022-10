Campos de Zacatecas se pintan de color cempasúchil

Guadalupe.— Los campos de la comunidad de Tacoaleche, en el municipio de Guadalupe, cada año se pintan de naranja con la flor de cempasúchil, cuya cosecha está lista para adornar los altares del Día de Muertos.

Zacatecas forma parte de los 14 estados del país que cultiva esta flor, aunque los de mayor producción son: Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México.

Pedro Medina López es el mayor productor de flor en la zona de Tacoaleche desde hace 26 años.

Su familia, los Medina Escalante, son agricultores desde hace varias generaciones. Se dedican a la siembra de temporal, con productos como cilantro, calabaza, maíz, zanahoria, y para esta época cosechan cempasúchil por la gran demanda.

“A las plantas hay que tratarlas con amor, ellas todo lo sienten y si les das amor crecerán así de bonitas, yo ya le dije a mis nietos que, cuando me muera, no quiero que me pongan rosas en mi tumba, yo quiero puro de mi cempual”, asegura don Pedro, mientras observa sus parcelas tapizadas de naranja.

Desde muy temprano, don Pedro sale a la parcela con su nieto para realizar el corte de flores y armar varios rollos para vender a los tianguis de la zona conurbada de Guadalupe-Zacatecas.

La familia Medina Escalante vende cada uno de los rollos en 150 pesos, pero también ellos ponen un puesto en el tianguis del centro de Zacatecas con sus flores y cosechas de temporada.

Como don Pedro existen 12 productores más de cempasúchil tan sólo en Tachoaleche. En el municipio de Guadalupe se estima que son más de 20 comunidades donde, tres meses atrás, comienzan a cultivar cientos de hectáreas de cempasúchil para poder levantar la cosecha a finales de octubre.