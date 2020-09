Oaxaca de Juárez.- A unos días de que se cumpla un año de la despenalización del aborto en Oaxaca, y de que la entidad se convirtiera en la segunda del país en la que no se criminaliza a las mujeres que deciden no ser madres, aún no existen las condiciones en las instituciones de Salud para garantizar este derecho de forma libre, segura y gratuita, asegura la diputada Magaly López Dominguez.

Es por esa razón que esta legisladora local de Morena está convencida que garantizar la atención y el aborto seguro a las mujeres es sinónimo de no poner obstáculos para que tengan acceso a la salud, y fue por ello que presentó una iniciativa al respecto, en la que se reforma la Ley Estatal de Salud, agregándole un capítulo exclusivo sobre el aborto legal.

En entrevista con EL UNIVERSAL, López Dominguez explica que a un año de la despenalización y en el marco del 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, presentó la iniciativa por la que se crearía el capítulo 7 de dicha ley, el cual constaría de cuatro artículos en los que se plasma la obligatoriedad de que las instituciones públicas garanticen a las mujeres el aborto de una manera “accesible, gratuita, aceptable y de calidad”. Y sobre todo, enfatiza, “cuando la mujer lo requiera”.

Lo anterior, abunda, porque hasta ahora existen barreras ideológicas entre el personal de salud que han impedido que las mujeres accedan a este derecho, pese a estar consagrado en la ley.

“Una chica acudió y prácticamente se le dio un sermón religioso. Las mujeres no acuden para que las cuestionen de manera religiosa, ellas acuden por un derecho que tienen, un derecho por el que han luchado por muchos años y que nadie les regaló, que ellas conquistaron a través de mucha lucha”, explica.

Lee también: Grupos en contra del aborto protestan en Congreso de Oaxaca

Para la legisladora es claro que el acceso al aborto no debe impedirse por sesgos religiosos o ideológicos del personal de salud, y menos se puede culpabilizar a las mujeres por su decisión.

Ante ello, señala que es necesario tanto capacitar al personal como garantizar que a quienes asistan a los servicios de salud, se les asista con información del proceso, pero desde una perspectiva de género y culturalmente adecuada, para que las mujeres tengan todos los elementos para entender el procedimiento médico al que se van a someter, sin que se busque infundirles temor.

Uno de los puntos cruciales de la iniciativa de la legisladora es que luego de que las mujeres tengan acceso a esta información de parte de las instituciones de salud, no se les pueda negar o aplazar el procedimiento por más de cuatro días, lo anterior para “garantizarles el acceso a este derecho y que puedan hacerlo sin ninguna dificultad, en cualquier servicio”.

Para lograrlo, la propuesta de la diputada incluye la creación de un Protocolo de atención para quienes decidan abortar, con especial énfasis en mujeres indígenas y afrodescendientes.

Además, la propuesta, que actualmente se encuentra en la Comisión de Salud en espera de ser dictaminada y pasar al pleno para su votación, también incluye que la Secretaría de Salud estatal signe convenios con clínicas privadas, uno de los puntos que ha sido cuestionado por organizaciones que se denominan provida y se oponen al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.

Lee también: Buscan reformar Ley de Salud para garantizar aborto sin discriminación a oaxaqueñas

De acuerdo con López Dominguez, la inclusión de dicho punto busca “tener una cifra real de los abortos realizados”, pues señala que por cada uno del que se tiene registro, hay tres o cuatro más que no están dentro de las estadísticas, para lo cual se necesita llevar un control tanto en clínicas particulares como en públicas.

Además, también se incluirían a las parteras, quienes desde los conocimientos tradicionales siempre han acompañado a las mujeres que deciden abortar.

La legisladora destaca que en la iniciativa de ley no se incluye un aumento de presupuesto para el sector Salud específicamente para atender la solicitudes de aborto, dado que “por años se hizo mal manejo en el presupuesto“ y es necesario “hacer un reajuste” para que con el personal que se cuenta se pueda atender a las solicitantes, y que sean las mismas trabajadoras sociales quienes capaciten tanto al demás personal, como quienes brinden la información a las mujeres.

“Aún no se ha garantizado este derecho que tienen las mujeres. Es un tema polémico, que tarda en ajustar, y tarda en ser aceptado; a un año no se puede decir que exista el acceso real. Yo espero que se dictamine a favor en la Comisión de Salud y luego en el pleno”, señala.

Aunque la legisladora morenista es clara que actualmente el sector Salud no puede escudarse en que no se ha reformado la ley para no garantizar dicho derecho, asegura que para que una ley puede implementarse primero se tiene que conocer capacitar al personal y llevarles la información a los encargados de dar cumplimento a estas reformas.

Lee también: Liberan en El Salvador a Cindy Erazo, mujer condenada a 30 años de prisión por abortar

“Debemos de tomar en cuenta que ñas mujeres aún mueren intentando practicarse un aborto en clínicas clandestinas, por eso era importante que se legislara”, indica.

Sobre la gratuidad, uno de los puntos que han criticado organizaciones que se oponen al aborto en el estado, la diputada reitera que es necesario profundizar qué es lo que las motiva a llevar a acabo un aborto, como su condición socioeconómica y cultural.

Y agrega que expertos de la ONU señalan que el acceso al aborto seguro y legal da autonomía a la mujer, además de garantizar la igualdad y la salud física y mental, como parte del derecho a la salud reproductiva.

“Nadie está a favor del aborto, estamos a favor de una maternidad asistida y amorosa, con información y derecho a la salud”, dice al señalar que al Poder Legislativo le toca “ser vigilante, las leyes son perfectibles van evolucionando y se van perfeccionan de acuerdo a como avanza la sociedad”, finaliza.

afcl