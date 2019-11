Buscan a hijo de activista de Nuevo León que conducía un tractocamión

Monterrey, NL.- Sabino Villarreal Rodríguez, hijo de Coral Rodríguez, activista por los derechos humanos, temas ambientales y demás causas populares, está siendo buscado por autoridades de Nuevo León y estados vecinos, después que desconocidos lo obligaron a desviar el recorrido del vehículo de carga que tripulaba a fin de robar la mercancía.

A la búsqueda se ha sumado el diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales “El Mijis”, quien se comprometió a solicitar la intervención de autoridades federales.

Villarreal Rodríguez, de 23 años de edad, quien trabaja como chofer de la empresa Prolamsa, no aparece desde los primeros minutos del miércoles, luego que detuvo la marcha de su vehículo en una gasolinera que está cerca de la empresa, por la carretera a Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, al noreste de la ciudad.

El tractocamión, que conducía, ya sin la carga, fue recuperado como seis horas después en el municipio de García, al extremo poniente de la zona metropolitana, pero Sabino no ha sido localizado.

Monitorean tractocamiones

Coral Rodríguez, explicó que su hijo tiene cinco años laborando en esta empresa fabricante de productos de acero, y nunca había tenido un incidente de este tipo, ya que siempre están bajo monitoreo, y se percatan cuando un chofer es obligado a desviarse de su ruta.

Esta ocasión sin embargo, estaba en el área de monitoreo un trabajador nuevo, y no siguió el protocolo correspondiente, fue así que al notar que estaba cambiando la ruta que debería seguir, le hizo una llamada para preguntarle el motivo, y Sabino le contestó “me vine a un mandado”, siendo que tienen prohibido desviarse de su camino.

El monitorista no se percató que lo que Sabino le quería decir era que estaba siendo obligado a cambiar su ruta, y no siguió el protocolo correspondiente, para reportar el hecho y así evitar que fuera víctima de un delito. Para cuando le hizo una segunda llamada, el joven ya no contestó.

Según las pesquisas, en ese momento, Sabino Villarreal, estaba por la carretera a Matehuala a la altura del poblado San Roberto, municipio de Galeana.

Coral Rodríguez dijo que al parecer la retención de su hijo es por parte de una banda que se dedica al robo de mercancía de vehículos de carga, y mencionó que a ella misma le ha tocado ayudar a la búsqueda y liberación de otros traileros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), activó un mecanismo para que la ciudadanía ayude a la localización de Sabino Villarreal Rodríguez, de 23 años de edad, 1.96 metros de estatura, complexión robusta, y que al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, camisa de manga larga de mezclilla, con chaleco reflejante y botas industriales.

Tiene cabello castaño obscuro, lacio y corto; es de piel morena, y no tiene señas particulares ni padecimiento alguno. Las personas que puedan proporcionar alguna información sobre su paradero, pueden llamar al teléfono (81) 2020-5700 y (81) 82-83-1174.