Buscan desde “Presidencia” meterle gol al Cuau

La clase política de Morelos, nos platican, se prepara para una nueva batalla entre el gobernador Cuauhtémoc Blanco (PES-Morena) y el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Rabindranath Salazar, identificado por el mandatario como la mano que “mece la cuna” en el Congreso local. El grito de guerra, nos comentan, provino del góber, al señalar que don Rabindranath operó para que tres de los seis legisladores de Morena sumaran sus votos a la oposición, liderada por el PAN, para votar un paquete económico opuesto al que él presentó, pero eso no fue todo, pues el góber anunció que acudirá al comité nacional de Morena para pedir una sanción a los diputados, y de paso, quizá pida lo mismo en Presidencia para Salazar, dos veces aspirante a gobernador. ¿Podrá esta vez el Cuau cuidar su portería política?

Una muy costosa secretaría

Dejar el cargo como edil de Mazatlán, Sinaloa, para convertirse en el secretario de Turismo, nos dicen, no ha exculpado ante la sociedad a Luis Guillermo Benítez (Morena) y, por el contrario, crecen las exigencias de que dé la cara por las denuncias que existen en su contra por mal uso de recursos públicos, pero además, nos añaden, entre los pies se llevó al gobernador Rubén Rocha (Morena), quien en reiteradas ocasiones dijo que no protegerá ningún acto de corrupción, pero al mismo tiempo apapachó a don Luis con una secretaría, lo que ha molestado no sólo a la ciudadanía, sino a uno que otro cuadro del morenismo local, que advierte que se ha contaminado el movimiento que encabezan.

Tan cerca y tan lejos de EU

Mientras en Chihuahua crece la indignación luego de que oficiales estadounidenses dispararon balas de goma a migrantes en territorio mexicano, nos dicen en que en la frontera sur las cosas no están mejor con el despliegue del Ejército y Guardia Nacional, que señalan activistas, tiene dedicatoria especial a los venezolanos, al advertir que las órdenes de Joe Biden no se discuten. No obstante, nos explican, lo cierto es que esos operativos en Chiapas, lejos de aliviar la situación, han tenido en respuesta incesantes caravanas que salen de Tapachula a Oaxaca, así como accidentes carreteros, como los ocurridos en Suchiate y Tuxtla. “¡Lo que es querer complacer a EU!”, se escucha en Tapachula.