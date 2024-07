La Paz, BCS.- Familiares, amigos y autoridades lanzaron una alerta solicitando ayuda para localizar a Leslie Desiree Agúndez Moyrón, una joven comerciante de 30 años, desaparecida en La Paz, Baja California Sur el pasado 27 de julio.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) emitió una ficha de búsqueda con el protocolo Alba, en donde señala que la última vez que se le vio fue en la colonia Las Américas.

En la ficha señalan que su complexión es delgada, estatura 1.57 metros, tez blanca, cabello lacio y café.

Buscan a Desiree Agúndez, desaparecida en La Paz, BCS. Foto: Especial

Según han informado sus familiares y amigos, habría llegado sobre de las 8 de la noche a su domicilio el sábado pasado. En los siguientes días no se supo nada de ella y al buscarla localizaron en su domicilio su automóvil estacionado, identificaron que no abrió su negocio y observaron que su mascota estaba encerrada en una de sus habitaciones en su casa.

“Su última hora de conexión 12:17 am, no salió con ninguno de sus amig@s, todos la estamos buscando, primero nos mandó al buzón, después no abrió su negocio, su perrito encerrado en su cuarto, cosa que nunca haría…su familia tampoco sabe nada de ella. Su carro quedó en su casa, no sabemos qué pasó y la estamos buscando, si alguien la vio el sábado en algún lugar o habló con ella de algo, sería información muy valiosa”, comentó Diana Ramírez Lara, amiga de Desiree.

La PGJE pidió a la población que cualquier dato que ayude a su localización, lo pueda aportar a través de una llamada telefónica, al 911 o al 8004745322.

Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas también iniciaron la búsqueda de la joven.

