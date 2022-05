Busca morenista iluminar con lámparas de 400 millones

Desde Sinaloa nos narran que en el proyecto para iluminar la ciudad de Mazatlán, con la instalación de 2 mil 139 nuevas lámparas LED, algo está muy oscuro, al grado de que un grupo de regidores presentaron una denuncia al Órgano Interno de Control del ayuntamiento, pues consideran que hay más de una irregularidad en la adquisición de las luminarias, que costaron 400 millones de pesos y, sin licitación pública, fueron compradas a la proveedora consentida del alcalde Luis Guillermo Benítez (Morena). Lo que más dudas generó, nos dicen, es lo ilógico de que cada luminaria a instalarse tendrá un costo de 187 mil pesos, por lo que, para no hacer más líos, el caso terminó en la Auditoría Superior del Estado, a ver si ahí si les cuadra lo cara de la inversión o de plano ven más oscuridad que luz.

#ConLasMomiasNo

Nos dicen que desde el poder público hay formas de decir “no”, y que el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro (PAN), así interpretó la exigencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que consiga el “permiso de familiares”, a fin de que se le permita la exhibición de las Momias de Guanajuato en su proyecto de construcción del Nuevo Museo de las Momias. Según nos cuentan, el mismo edil admitió que es algo que no va a lograr, por lo que cumplirá las exigencias posibles y dejará que finalmente el gobierno federal decida si el inmueble va o no. En este sentido, nos mencionan que si los 117 cuerpos áridos de la colección, algunos con 150 años de momificación, no han sido identificados plenamente por los historiadores, menos por sus “familiares”. ¡Ay!

Director de Radio pierde la señal

Nos cuentan desde Hidalgo que no se sabe si es castigo o protección la renuncia del titular de Radio y Televisión de Hidalgo, Cristian Guerrero, luego de que trascendió su salida por presuntos motivos de salud. No obstante, nos señalan, tras bambalinas se sabe que a Guerrero las cosas se le pusieron color de hormiga, ya que salió a la luz la operación de una radiodifusora ilegal, La Raza 99.9 FM, en el municipio de Atotonilco El Grande, que funcionaba a base de robarse el espectro y que era nada más y nada menos que de su propiedad, pero operada por algunos de sus empleados. ¿Se habrá retirado para irse al doctor o para no irse al penal?

Pavlovich, suerte accidentada

Quien trae la suerte volteada, nos platican, es la exgobernadora de Sonora, Claudia Pav- lovich, pues primero le rebotó que su emblemática obra del hospital de especialidades, que inauguró inconclusa, registró fallas en la infraestructura eléctrica, errorcito que costará 96 millones de pesos. Luego, nos añaden, tuvo que lidiar con padres de víctimas de la Guardería ABC, quienes viajaron a Barcelona para exigir su renuncia como cónsul y recordarle que decretó secrecía del caso ABC por 15 años. Para rematar, nos revelan, ahora a su domicilio en Hermosillo le llegó un aviso de la dirigencia del PRI, sobre el inicio del proceso de expulsión del que fue por años su partido. ¡Una limpia no le caería mal!