¿Busca el “premio gordo” la directora de la Lotería Nacional?

Quien sorprendió a propios y extraños en Morelos, nos cuentan, es la directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia (Morena), por su repentino amor por los paisajes de la entidad que presume en sus redes sociales, pues no lo hacía ni cuando fue secretaria de Turismo estatal. Nos indican que doña Margarita también se ha dejado ver más seguido en eventos en el estado, aunque los mal pensados aseguran que doña Margarita está “deshojando a su tocaya” y preparando su promoción para la candidatura al gobierno estatal en 2024 y que la podría ayudar una de sus hermanas que trabajó con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. A ver si se saca el premio gordo.

Alcaldía con patrullas patito

Quien puso “el grito en el cielo” en Guanajuato, nos comentan, fue la secretaria ejecutiva del Sistema estatal de Seguridad, So- phia Huett López (PAN), luego de que la alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez (MC), incorporó tres camionetas blindadas de su propiedad como patrullas municipales, a las cuales le colocaron colores e insignias oficiales, a pesar de que dos de éstas tienen placas de Michoacán. Nos explican que toda adquisición en materia de seguridad, incluso las donaciones de particulares, está regulada para que pasen a ser patrimonio del estado, por lo que doña Sophia le advirtió a doña De- nisse que no puede imponer una insignia “por sus pistolas”, porque incurre en un delito. Sobre aviso, no hay engaño.

Se aferra a dirigencia de Morena

Desde Coahuila nos comparten que luego de que Morena dio luz verde a la lista de delegados estatales, a quien “le brillaron los ojitos” fue al dirigente estatal Diego Eduardo del Bosque Villarreal, quien de inmediato se puso a movilizar a su gente, porque le gustó tanto el cargo que quiere quedarse otro periodo más al frente del liderazgo. Nos dicen que no es cosa menor, pues la entidad está de cara a la renovación de gobernador y don Diego no se quiere quedar fuera de lo que se viene para su partido en el estado, por eso ahora su prioridad es conservar la dirigencia. ¿Querrá que lo nombren empleado el mes?